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Mark’s Camp夏日美語生活營 全美語教學環境 讓孩子不用出國輕鬆學英文

文 / 中信國際實驗教育機構 提供

暑假是海外遊學的旺季，但今年受到疫情衝擊，打亂許多學生出國計劃。「Mark’s Camp夏日美語生活營」首度於台北及台南兩地同步辦理，自7月20日起連續六週舉辦全美語主題式營隊，讓G1至G9的孩子不用出國，就能在生活中學習美語，避免學習因為疫情延期。

Mark’s Camp帶領學生體驗ICRT英語廣播，讓孩子在日常生活中找到學習美語的樂趣。 圖／中信國際實驗教育機構 提供
Mark’s Camp帶領學生體驗ICRT英語廣播，讓孩子在日常生活中找到學習美語的樂趣。 圖／中信國際實驗教育機構 提供

Mark’s Camp打造全美語暑期營隊，由具十餘年在台美語教學經驗的加拿大籍教師Mark領軍外籍團隊投入，曾服務於雙語國小的Mark擁有豐富的美語教學及教材編撰經歷，這次領軍外籍教學團隊投入Mark’s Camp，每週將進行不同的主題教學，結合全美語科學實驗，還有高爾夫、網球、足球、烹飪、AI遊戲、桌遊、歷史、地理、露營等活動，擺脫填鴨式死背英文的方法，讓孩子在日常生活中學習英文。

暑假是學期的延續，許多家長因為工作無法陪伴孩子，又擔心他們學習落後，選擇送往安親班或美語補習班，但每天擠在小教室裡學習，孩子學到的究竟是考試技巧？還是實際能應用於生活中的美語能力？成效令人質疑。Mark’s Camp規劃活潑有趣的主題式課程，每天安排充足的戶外活動時間，透過潛移默化生活式英文學習，希望參加營隊孩子的外語能力、運動力、生活力都能大幅提升。

除了在台灣辦全美語營隊，未來Mark’s Camp也要走向世界，舉辦暑期體驗營，包括前往加拿大卑詩省基洛納市（Kelowna），輔導學生入住寄宿家庭、體驗在地生活，上午由外師教授ESL課程，下午參加在地藝文活動，參訪博物館、蘋果農場體驗及知名景點參觀，讓孩子體驗國際文化、增加國際移動力，進一步提升自信與視野。

為孩子創造最佳英語學習環境，Mark’s Camp將參加6月14日下午一點三十分於台北神旺大飯店宴會廳舉辦之「實驗教育成果分享會」，說明課程內容，歡迎有興趣的孩子和家長至https://reurl.cc/KkRkQp填寫表單報名分享會，免費參加，敬請線上報名預約座位。

圖／中信國際實驗教育機構 提供
圖／中信國際實驗教育機構 提供

Mark_Camp_六週課表。 圖／中信國際實驗教育機構 提供
Mark_Camp_六週課表。 圖／中信國際實驗教育機構 提供

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