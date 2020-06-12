歡迎境外台生回家 台大轉學考設162個招生名額

不少國家新冠肺炎疫情嚴峻但我國趨緩，教育部開放各大學申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，採單獨招生並以外加名額方式辦理，各班別總名額以外加2％為原則。台灣大學今天公告簡章，共招學士班49名、碩士班83名、博士班30名，今年7月6日到7月13日開放線上報名，8月4日放榜，並可於109學年第一學期入學。

按台大境外台生因應疫情返台就學銜接專案招生簡章，學士班二年級共開放49名額，包括獸醫系、財金系、機械系等40系開放名額。碩士班83名、博士班30名，開設名額系所將採書面審查或加口試方式辦理。

台大表示，專案轉學報名日期為7月6日到7月13日線上報名，8月4日放榜。時值新冠肺炎疫情蔓延，全球尚未解封之際，「台灣大學歡迎你們回家」。

教育部表示，開放各大學申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，各大學要在今年8月31日前完成招生並放榜，境外的學、碩、博、二專學制台生若申請成功，109學年第一學期就能轉學回台。

教育部說，專案招生對象是具中華民國國籍台生，且目前就學的境外地區（含陸港澳）被衛福部疾管署列為第三級旅遊警示國家。境外台生所持學歷，應符合大學法第23條、大學辦理國外學歷採認辦法等學力認定標準規定。

教育部說，此專案招生方式為單獨招生，招生審查方式可為筆試、面試、術科、實作、書面審查，經錄取後銜接疫區境外台生進到適當的年級就讀。入學後的學分抵免則依各校學則和學分抵免相關規定辦理。

有關各校辦理期程，教育部表示，各校招生簡章要在受理報名前20天公告，報名不得少於七天，並在今年8月31日前放榜。招生名額皆採外加名額錄取，以各班別總名額外加2％為原則；各班別如要流用名額，要先經教育部同意。