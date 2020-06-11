快訊

稻江7月31日「淨空全校、一個學生都不留」 教育部說話了

立委指棒球隊猥褻案懲處草率 竹市府：檢討重整

中央社 / 新竹市11日電

國民黨立委鄭正鈐今天開記者會表示，新竹某國民中學棒球隊員遭猥褻案，竹市府的懲處太草率，要求給真相，竹市府對此表示，已進行全面檢討、輔導，期待未來重建球隊。

新竹某國民中學棒球隊疑有學生遭猥褻，竹市府教育處長黃錦能為此請辭獲准，市府則將球隊解散、懲處相關人員，鄭正鈐今天陪同棒球隊遭猥褻學生的家屬開記者會。

鄭正鈐說，對市府調查過程、結果與懲處作法表達不滿，認為市府對該案件的懲處太草率，要求給真相，並還給學生乾淨打球空間。

一名被害人的姊姊表示，若只是單純性騷案，為何教育處長會下台，且馬上解散球隊，站在被害人家屬立場，希望能有真相，認為市府應該整頓的是球隊的氣氛、風氣，而非將球隊解散後就當作沒事發生，剝奪孩子快樂打球的夢想。

竹市府發新聞稿說明，整起事件經渲染造成標籤化影響，為了保護孩子，解散球隊是不得不做的緊急處置，除了全面進行學生輔導工作，更全面檢視及檢討各校體育團隊的管理制度。

竹市府表示，市府尊重孩子及家長的意願，協助安排是否留在原校、原班級，或輔導轉學至其他球隊，維護學生打球權益；為維護孩子的運動權益，市府致力重整管理輔導機制，建立更完善的教練評選、體育班考核制度，期待重建球隊。

猥褻 鄭正鈐 新竹

延伸閱讀

國中棒球隊性騷案 竹市府強調未來重整預留空間

韓國瑜將卸任 國民黨立委下午高雄打氣、送暖

竹市棒球隊爆性侵案 體育班解散 教育處長請辭

五楊高架延頭份 台北-新竹45分鐘

相關新聞

應對高教危機 首要之務是處理流浪教師問題

五月初時，曾獲得金馬、金鐘獎肯定的導演易智言對外宣布，不會再回母校政治大學擔任兼職教師，還透露大學兼任教師的鐘點費一個小時僅700元不到。以易智言在電影電視業界的資歷

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近10...

桃園鼓勵私幼加入準公幼 中央補助多少市府同額加碼

桃園市109學年準公共幼兒園說明會於今天在龍潭區雙龍國小舉辦，國教署長彭富源、鄭文燦市長都到場說明，鼓勵符合申請條件的私...

教育部編列1.8億預算 業者購新娃娃車可獲補助4成

教育部今宣布擴大辦理幼童專用車補助，按「補助辦理公私立幼兒園汰換暨新購幼童專用車要點」，除汰換出廠年限將屆10年的車，也...

境外招生彰顯防疫 學者：畫錯重點

響應政府「Taiwan Can Help」政策，海外聯合招生會（海聯會）五月廿六日發函大專校院，要學校提供新冠疫情相關研...

考量疫情 所有大學不漲學費

教育部每年例行函文大學，調查是否申請調整學雜費，但因應新冠肺炎疫情，教育部首度向大學喊話，呼籲「審慎考量疫情對學生和家庭...

想讀軍校？做好心理準備 免得後悔

軍人工作穩定是很多學生選擇讀軍校的主要原因，但錄取只是第一關，新化高中主任教官陳坤良說，剛入伍體能訓練及難以適應不自由是...

報考軍警正流行 學校開課輔導

報考軍警學校在南部已成一股風氣，台南市新化高中今年有10名學生錄取軍校正期班以及20名學生錄取二年制專科班，高雄市樹德家...

共體時艱！全國大學109學年不漲學費 這一校還調降了

教育部每年例行函文大學，調查是否申請調整學雜費，但因應新冠肺炎疫情，教育部首度向大學喊話，籲「審慎考量疫情對學生和家庭的...

國門沒開做虛功？海聯會竟主打防疫向海外招生

響應政府「Taiwan Can Help」政策，海外聯合招生會（簡稱海聯會）5月26日發函大專校院，要學校提供新冠肺炎疫情相關研發成果及創新措施，在海聯會官網及全新行銷網站設置「Taiwan Can Help ,Universities Can Help」防疫專題，作為充實海外招生宣傳亮點。學者表示，此公文凸顯台灣官僚體制上下交相賊後的虛假與空洞，根本只是「做做虛功」；陸生則說，根本畫錯重點，「現在我們連台灣都進不去」。

國發會指定發展無人機學校 陳美伶去職地方憂有變數？

國發會選定台南左鎮區是全台「地方創生」兩大示範點，國發會前主委陳美伶更指定左鎮國中發展無人機學校，校長蔡宜興說，因左鎮非...

台大學生會籲設校園促轉會 蔡正元批：不公不義的大學

台大本月13日將召開校務會議，台大學生會擬提案成立「校園轉型正義小組」，處理校園空間與威權地景轉型、校史重構與檢討等工作。對此，國民黨前立委蔡正元今天在臉書批評，這根本是要在台大設立東廠，批評台大是「不公不義的大學」。

熱門新聞

稻江7月31日「淨空全校、一個學生都不留」 教育部說話了

教部鼓勵招收農工學生 科大：問題在高職

【重磅快評】學生會是台大師生最該面對的轉型正義標的

共體時艱！全國大學109學年不漲學費 這一校還調降了

機會難得！中央印製廠及造幣廠招考 起薪最高46K

報考軍警正流行 學校開課輔導

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。