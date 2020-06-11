立委指棒球隊猥褻案懲處草率 竹市府：檢討重整

國民黨立委鄭正鈐今天開記者會表示，新竹某國民中學棒球隊員遭猥褻案，竹市府的懲處太草率，要求給真相，竹市府對此表示，已進行全面檢討、輔導，期待未來重建球隊。

新竹某國民中學棒球隊疑有學生遭猥褻，竹市府教育處長黃錦能為此請辭獲准，市府則將球隊解散、懲處相關人員，鄭正鈐今天陪同棒球隊遭猥褻學生的家屬開記者會。

鄭正鈐說，對市府調查過程、結果與懲處作法表達不滿，認為市府對該案件的懲處太草率，要求給真相，並還給學生乾淨打球空間。

一名被害人的姊姊表示，若只是單純性騷案，為何教育處長會下台，且馬上解散球隊，站在被害人家屬立場，希望能有真相，認為市府應該整頓的是球隊的氣氛、風氣，而非將球隊解散後就當作沒事發生，剝奪孩子快樂打球的夢想。

竹市府發新聞稿說明，整起事件經渲染造成標籤化影響，為了保護孩子，解散球隊是不得不做的緊急處置，除了全面進行學生輔導工作，更全面檢視及檢討各校體育團隊的管理制度。

竹市府表示，市府尊重孩子及家長的意願，協助安排是否留在原校、原班級，或輔導轉學至其他球隊，維護學生打球權益；為維護孩子的運動權益，市府致力重整管理輔導機制，建立更完善的教練評選、體育班考核制度，期待重建球隊。