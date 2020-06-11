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僑泰高中國中會考成績佳 獲5A++同學認真學習足為榜樣

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
國中教育會考成績公布，台中市僑泰高中國中部除了成績亮眼，其中成績100點以上的學生有近半數直升高中部「醫科保證班」，寫下歷年直升人數新高。圖／僑泰高中提供
國中教育會考成績公布，台中市僑泰高中國中部除了成績亮眼，其中成績100點以上的學生有近半數直升高中部「醫科保證班」，寫下歷年直升人數新高。圖／僑泰高中提供

國中教育會考成績公布，台中市僑泰高中國中部除了成績亮眼，其中成績100點以上的學生有近半數直升高中部「醫科保證班」，寫下歷年直升人數新高，校方對此頗感欣慰，並認為是顯示家長和學生們對學校辦學的肯定。

校長溫順德開心的說，國中部的16屆畢業學生中，有能力錄取一中、女中但選擇直升者，以往考取成大以上頂尖大學人數高達9成以上；期許這些選擇直升的學生以學長姊為榜樣，3年後再創佳績。

他說，這次該校成績達5A人數有38人，其中5個A++2人、總點數100點以上者15人，預估一中、女中錄取人數可望達30人。

擔任導師林的純瑋說，獲得5A++的張瑋辰、張羽喬平日表現優異，其中張瑋辰出身單親家庭，從小體恤親心，是弟弟的表率；在校上課認真聽課，處事謙虛有禮，還常照顧班上弱勢同學。因為對科學有濃厚興趣，曾參加台中市科學創意趣味競賽獲得佳績。

張羽喬則喜歡閱讀和思考，且在課業上從不輕言放棄，3年來從未補習，靠的是在校踏實認真的學習。兩位同學都是班上勤奮且乖巧的學生，足為其他同學的榜樣。

國中教育會考成績公布，台中市僑泰高中國中部除了成績亮眼，其中成績100點以上的學生有近半數直升高中部「醫科保證班」，寫下歷年直升人數新高。圖／僑泰高中提供
國中教育會考成績公布，台中市僑泰高中國中部除了成績亮眼，其中成績100點以上的學生有近半數直升高中部「醫科保證班」，寫下歷年直升人數新高。圖／僑泰高中提供

台中市 國中教育會考

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