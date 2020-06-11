新豐高中為高一生開職業試探課程 到大學上課開眼界

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
新豐高中高一學生到大學上課，覺得很新奇。圖／校方提供
新豐高中高一學生到大學上課，覺得很新奇。圖／校方提供

台南國立新豐高中高一5個班學生近170人，今天前往的長榮大學與中華醫事科大，利用老師團隊設計的2學分職業試探課程，讓高一學生各前往一所大學、一所科大進行科系探索與體驗，老師並設計體驗學習單，讓學生撰寫心得，上傳學習歷程檔案的課程成果，很多高一學生都是第一次前往大專，對兩所學校「資源設備豐富，體驗過程覺得新奇有趣」。

校方表示，今年是新課綱實施元年，108課綱特別強調「適性揚才」，各校莫不準備多元課程，讓學生找到自己的興趣性向，以利未來選擇適合的校系就讀，新豐為讓高一學生都能前往大學與科大「探索」了解性向，運用地利之便，找到遊覽車車程往返40分鐘可抵達的大學，進行消防、護理、美術、航運等新式課程。

校長陳惠珍說，新豐高中是綜合高中，教師團隊在高一開發相當豐富多元的跨班選修課程，讓高一學生有足夠適性探索的學習平台，近年來推動戶外教育有成，107年曾榮獲教育部推動戶外教育銀牌獎，不僅常帶學生走入社區，讓街頭就是教室，生活就是教學媒材，並結合與引進社區大專資源，讓學生前往探索體驗，豐富自己的學習軌跡。

新豐高中高一學生到大學上課，覺得很新奇。圖／校方提供
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108課綱 教育部

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