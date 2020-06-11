新豐高中為高一生開職業試探課程 到大學上課開眼界

台南國立新豐高中高一5個班學生近170人，今天前往的長榮大學與中華醫事科大，利用老師團隊設計的2學分職業試探課程，讓高一學生各前往一所大學、一所科大進行科系探索與體驗，老師並設計體驗學習單，讓學生撰寫心得，上傳學習歷程檔案的課程成果，很多高一學生都是第一次前往大專，對兩所學校「資源設備豐富，體驗過程覺得新奇有趣」。

校方表示，今年是新課綱實施元年，108課綱特別強調「適性揚才」，各校莫不準備多元課程，讓學生找到自己的興趣性向，以利未來選擇適合的校系就讀，新豐為讓高一學生都能前往大學與科大「探索」了解性向，運用地利之便，找到遊覽車車程往返40分鐘可抵達的大學，進行消防、護理、美術、航運等新式課程。