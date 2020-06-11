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故宮遊藝思解封起跑 邀高中職以下師生免費博物館之旅

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
國立故宮博物院啟動「故宮遊藝思」學子參訪計畫，提供學校免費交通接駁、保險及免費參觀導覽等資源。圖／故宮提供
國立故宮博物院啟動「故宮遊藝思」學子參訪計畫，提供學校免費交通接駁、保險及免費參觀導覽等資源。圖／故宮提供

國立故宮博物院去年啟動「故宮遊藝思」學子參訪計畫，提供學校免費交通接駁、保險及免費參觀導覽等資源，專案實施以來，總計有147間學校、6830名師生受惠。因應疫情解封，故宮今天表示，15日起故宮將再度開放109年第一學期時段之申請，廣邀全台高中職以下學校到故宮一覽國寶風采。

今年上半年因疫情，各地方政府教育局處宣布暫緩辦理校外教學及畢業旅行活動，以致於多數學校無法如期前來故宮參觀。

故宮表示，隨著疫情趨緩，校外教學活動亦隨之鬆綁，收到許多學校反應希望能重啟本專案，因此宣布自15日上午9時起，開放下學期申請時段，第一階段首先以偏鄉、離島學校為主，申請時間為6月15日上午9時至6月30日下午4時，如有剩餘名額，將於7月6日開放第二階段之一般學校申請，總申請名額為3000名師生。

故宮表示，本專案除提供學校至故宮免費交通接駁及參觀當日保險，針對偏鄉及離島地區學校，更支援火車、飛機以及船舶等交通，及兩天一夜住宿。另除參訪故宮外，109年度專案獲台北市艋舺龍山寺的支持，讓學子亦能選擇順道前往艋舺龍山寺，一覽龍山寺建築之美及台北古城區文化風情，讓參觀行程更加豐富多元。

故宮表示，將依照各不同學校及年級需求，提供豐富有趣的導覽活動，而多數學校在參訪前，也先行提供學生故宮文物賞析課程，讓故宮行能成為一趟豐富完整的深度博物館之旅，種下藝術學習種子。

●歡迎符合申請資格之學校，逕上故宮線上報名系統進行登記，相關方案及申請方式詳以下連結（ 

https://www.npm.gov.tw/zh-TW/Article.aspx?sNo=04011310 ）；申請專線電話：（02）2881-2021-分機2110。

故宮 疫情 龍山寺

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