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桃園鼓勵私幼加入準公幼 中央補助多少市府同額加碼

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
私立幼兒園加入準公幼說明會，吸引幼教業者參加。記者鄭國樑／攝影
私立幼兒園加入準公幼說明會，吸引幼教業者參加。記者鄭國樑／攝影

桃園市109學年準公共幼兒園說明會於今天在龍潭區雙龍國小舉辦，國教署長彭富源、鄭文燦市長都到場說明，鼓勵符合申請條件的私立幼兒園積極加入，能開設2歲專班更好，讓幼教收可以向下延伸、普及。

鄭文燦承諾通過設置準公幼的私立幼兒園，市府會加碼給予和中央同額的設施補助，如果設置2至3歲專班，還另外再享有補助，透過設施補助提升有意願加入準公共的幼兒園教保服務品質。教育局說明，國教署對準公幼補助金額視規模而定，最高40萬元，如果再設置2歲專班中央還另外補助，市府兩種都一樣跟進同額補助。

教育局指出，桃園市自104年起進行為期10年的擴大公共化計畫，逐年開辦公立或非營利幼兒園，104至108年增加66園220班6376個名額，109年增加18園63班1750個名額，公共化幼兒園據點數比率將達4成。

為提供家長更多選擇平價幼兒園的機會，市政府108年8月起與私立幼兒園合作推動準公共幼兒園，提供1萬1272個名額，109學年度準公共及公共化總計342園2萬9058個名額，平價教保服務供應量達4成；未來110至113年將至少增加公共化32園185班4912個名額，10年期間合計增加公共化至少116園468班1萬3038個名額，有助於實踐幼兒就近入學、快樂成長的理想，提供幼兒良好、友善的學習環境，讓家長能有更多機會為孩子選擇想念的幼兒園及減輕育兒負擔。

教育局表示，因應少子女趨勢，行政院除積極新增公共化幼兒園，也推動準公共幼兒園機制，即政府與符合要件的私立幼兒園合作，包括收費範圍、教師及教保員薪資、基礎 評鑑、建物公安檢查、教保生師比及教保品質等 6 項要件。2歲專班和準公幼最大的區別為後者師生比為1：15，2歲專班為1：8。

桃園市長鄭文燦強調準公幼除了有中央補助，市府也加碼。記者鄭國樑／攝影
桃園市長鄭文燦強調準公幼除了有中央補助，市府也加碼。記者鄭國樑／攝影

幼兒園 教育局 公幼

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