教育部編列1.8億預算 業者購新娃娃車可獲補助4成

教育部今宣布擴大辦理幼童專用車補助，按「補助辦理公私立幼兒園汰換暨新購幼童專用車要點」，除汰換出廠年限將屆10年的車，也補助新購的幼童專用車，每輛補助購車費用四成，約36萬元。教育部表示，今年已編列1億8790萬元預算，預計可補助500餘輛次，目前已收到各縣市政府提出的申請，將盡快審查及撥款。

教育部國教署表示，教育部去年8月推動「公私立幼兒園汰換幼童專用車補助政策」，去年共補助145所幼兒園汰換170輛屆齡幼童專用車，總補助經費約5300萬元。為持續強化幼童安全，今年除持續汰換補助外，也加碼推出新購補助，鼓勵幼兒園購置合格車輛接送幼兒，也讓家長更放心。

國教署表示，幼兒園接送幼兒，應使用經過直轄市、縣市政府核准的幼童專用車輛，車齡不得逾出廠10年。透過補助措施，讓幼兒園主動檢視幼童專用車的車齡及安全性，加速汰換屆齡車輛或新購合格車輛，將可全面提升全國幼童專用車的安全防範，確保幼兒乘車安全。