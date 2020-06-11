考量疫情 所有大學不漲學費

教育部每年例行函文大學，調查是否申請調整學雜費，但因應新冠肺炎疫情，教育部首度向大學喊話，呼籲「審慎考量疫情對學生和家庭的影響」共體時艱、凍漲學費。教育部昨天傍晚公布，昨天為申請漲學費的最後一天，沒有大學提出要調漲一○九學年度學雜費，教育部感謝各校攜手學生共度難過。

教育部四月十三日發函通知各大專校院，一○九學年度學雜費收費基準調整幅度為百分之一點四；前一學年度未調整者，調幅上限為百分之二點五，要辦理調整學雜費收費基準的學校，應於六月十日前報教育部審議。

教育部高教司司長朱俊彰曾呼籲各大學，針對疫情衝擊，政府已對各大學陸續推出各項紓困措施，如補助學校對境外生減收學雜費的差額和校園防疫經費等，呼籲大學對學雜費收取要審慎考量疫情對學生和家庭的影響，一起共體時艱、共度難關。

教育部昨天公告，截至受理申請截止時間十日下午五時，未有大學申請調漲日間學士班學雜費。中山大學考量疫情造成學生負擔，八月起學雜費降百分之三。

中山大學表示，該校八月起減免學雜費百分之三，估計全校近九千五百名學生，每人可少繳交學雜費約一千六百元，學校將短收約一千六百萬元收入。但預期一一○學年時，新冠疫情衝擊應已消退，屆時會再恢復為一○八學年的學雜費收費標準。

教育部指出，二月起透過「大專校院弱勢學生助學計畫」、「高等教育深耕計畫就學協助機制」提供學生緊急紓困措施經費，九日已通函學校可申請經費補助，鼓勵學校擴大照顧受疫情影響學生，減輕就學經濟負擔。