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共體時艱！全國大學109學年不漲學費 這一校還調降了

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部每年例行函文大學，調查是否申請調整學雜費，但因應新冠肺炎疫情，教育部首度向大學喊話，籲「審慎考量疫情對學生和家庭的影響」共體時艱、凍漲學費。報系資料照
教育部每年例行函文大學，調查是否申請調整學雜費，但因應新冠肺炎疫情，教育部首度向大學喊話，籲「審慎考量疫情對學生和家庭的影響」共體時艱、凍漲學費。報系資料照

教育部每年例行函文大學，調查是否申請調整學雜費，但因應新冠肺炎疫情，教育部首度向大學喊話，籲「審慎考量疫情對學生和家庭的影響」共體時艱、凍漲學費。教育部今天也公布，本日為申請漲學費的最後一天，未有大學提出要調漲109學年度學雜費。

教育部4月13日發函通知各大專校院，109學年度學雜費收費基準調整幅度為1.4％；前一學年度未調整者，調幅上限為2.5％，要辦理調整學雜費收費基準的學校，應於6月10日前報教育部審議。

教育部高教司司長朱俊彰也曾呼籲各大學，針對疫情衝擊，政府已對各大學陸續推出各項紓困措施，如補助學校對境外生減收學雜費的差額和校園防疫經費等，呼籲大學對學雜費收取要審慎考量疫情對學生和家庭的影響，一起共體時艱、共度難關。

教育部今天公告，截至受理申請截止時間6月10日下午5時止，未有大學申請調漲日間學士班學雜費。只有中山大學考量疫情造成學生負擔，8月起學雜費降3%。

中山大學表示，該校8月起減免學雜費3%，估計全校近9500名學生，每人可少繳交學雜費約1600元，學校將短收約1600萬元收入。但預期110學年時，新冠疫情衝擊應已消退，屆時會再恢復為108學年的學雜費收費標準。

教育部也自2月起，透過「大專校院弱勢學生助學計畫」、「高等教育深耕計畫就學協助機制」提供學生各類緊急紓困措施經費，6月9日已通函學校可申請經費補助，鼓勵學校擴大照顧受疫情影響學生，減輕其就學經濟負擔。

教育部 疫情 學費

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