響應人道救援 南山中學募集逾3000肉鬆罐頭助弱勢

為響應台灣世界展望會的人道救援關懷行動，新北市南山中學除了與安得烈慈善協會合作募集食物，還舉辦飢餓12體驗及路跑活動，總計募集逾3000罐肉鬆罐頭；而飢餓12體驗路跑活動則有1126名學生參與，並募得10萬2120元捐款入葉門兒童防疫計畫。

原國防部發言人、現為安得烈慈善協會負責人羅紹和，今日出席肉鬆罐頭捐贈儀式時表示，協會每月都會寄送食物箱給弱勢家庭孩童補充營養。

另外，他也感謝南山中學師生不僅協助整理食品及分配裝箱，還分別在前3年為他們募集1474公斤麵條、1302公斤富有蛋白質的常溫「肉類調理包」、9395公斤的白米，今年則募集到250公克的肉鬆罐頭逾3000罐。

今年物資募集是由南山中學高一生高雋崴、戴宗達、魏慈、康芸榛與郭育誠負責推廣，高雋崴與戴宗達表示，透過歌曲改編方式，使活動讓人印象深刻。起初很擔憂是否能達成募集1000罐肉鬆罐頭的目標，但大家仍努力讓每件事盡善盡美。

魏慈、康芸榛與郭育誠則表示，募集活動的首日捐贈數量就超過700罐，出乎意料的多，「看著同學送來滿滿的物資，就為了幫助他人，真的很感動」，認為能幫助需要協助的孩童，是很棒的學習課程。

南山中學活動組長鄺若銘表示，飢餓12體驗路跑活動由學生扮演飢餓勇士，派出「口罩國家隊」帶著同學組成「防疫物資團」，運送物資到葉門。

過程中參與的1126名同學需帶著不同顏色的球，閃躲「新冠病毒」侵害，並穿越障礙氣墊逃離「新冠病毒」追擊，象徵幫助葉門修建水資源、改善衛生條件及協助社區防疫免受飢餓。