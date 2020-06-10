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台大學生會籲設校園促轉會 蔡正元批：不公不義的大學
台大本月13日將召開校務會議，台大學生會擬提案成立「校園轉型正義小組」，處理校園空間與威權地景轉型、校史重構與檢討等工作。對此，國民黨前立委蔡正元今天在臉書批評，這根本是要在台大設立東廠，批評台大是「不公不義的大學」。
蔡正元表示，台大一批政治學生控制台大學生會，要求在台大設立東廠，美其名叫「促轉小組」，這些政治學生謀求民進黨的關愛，追求升官發財，學習拍綠營馬屁，是人性墮落的正常表現。
蔡正元認為，其實台大要搞什麼促轉不必扯東扯西，就把台大名下的土地還給原住民族，才算有促轉誠意。台大的土地，是日本人霸佔搶奪原民土地而來，再轉交給這所不公不義的大學。
蔡正元表示，台大學生會有羞恥心的話，就要主張遷校，土地還給原住民，全校另找土地搭帳棚上課，表達深切的懺悔。
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