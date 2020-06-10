名字沒有龜也值得去！教部鼓勵登龜山島認識海洋

今年是龜山島開放20周年，觀光局日前推出姓名有「龜」字可免費登島優惠，引發議論。教育部則從認識海洋生態觀點出發，指出登島可看到由海底溫泉形成的漸層牛奶海，還有龜山戴帽、龜岩峭壁等特殊景觀，相當值得。這周是海洋教育周，教育部鼓勵民眾多走訪台灣的美麗島嶼，實踐親海、知海、愛海的「海洋素養」。

教育部在臉書粉絲專頁以圖像表示，龜山島僅每年3到11月開放，登島前要上「東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處」完成線上申請，然後再由宜蘭烏石漁港搭船到龜山島。搭船也可適時準備暈船要，以備不時之需。

教育部介紹，龜山島是一座火山島，且是活火山。它的名稱由來是因外形像浮龜，是孤懸於海中的火山島，因而得名。龜山島曾有居民多達759人，大多是閩南移民，靠捕魚和種花生為生。直到1977年因軍事需要，遷村到頭城大溪。

教育部也分享龜山八景，包括龜山朝日、龜島磺煙、龜岩巉壁、龜卵觀奇、靈龜擺尾、神龜戴帽、眼鏡洞鐘乳石，以及海底溫泉湧上流。

教育部長潘文忠在個人臉書上表示，我們是海洋的國家，能知海愛海，大概是我們成長於這塊土地的本能。海是戶外活動好夥伴，也帶給我們物產、帶著我們連結世界。

潘文忠說，6月8日是世界海洋日，也是第一屆「國家海洋日」與教育部「海洋教育周」。為讓孩子從小能親海、敬海，教育部近年推動海洋教育，將之納入108課綱並融入各領域課程。不只是近海學校推動，位於市中心的師大附中，也以海洋作為核心議題，規畫系列跨領域課程。國內博物館如海科館、海生館也規畫豐富展覽與活動，邀民眾參與。