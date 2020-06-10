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準颱風鸚鵡路徑曝光 預估本周末最接近台灣

2284名私大生趕著畢業 私大協進會盼專案開放入境

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

境外生何時能來台遙遙無期，私立大學協進會表示，私大有2284名應屆畢業要返台才能完成學業，呼籲教育部立即以專案方式，在特定檢疫控制無虞的前提下，同意應屆畢業的境外學生返台完成學業。另請教育部及時規畫並公布下學期境外學生返台的時程、入台檢疫條件及費用成本。

協會表示，大學應屆畢業境外學生因實習、實驗或實作等課程，無法以遠距教學完成，將無法取得學位；或因無法參加我國相關專業證照或完成必要檢定證明者，畢業條件不符合，也不能其學位取得，需要即時返台

協會也說，政府未開放大專校院境外學生返台，也沒未規畫境外學生返台求學的開放時程或條件，下學年即將來台就學的境外生恐因不能入境等不確定因素，影響就學意願，或可能面臨繳交全額學費，卻不能回台，轉變成線上函授課程的窘境，被迫要考慮是否終止在台求學，讓台灣可能失去眾多海外優秀學生。

協會表示，我國目前少子化、生源不足，政府又無條件全面禁止境外學生返回大學，大學發展招收優秀海外學生將更形險峻，有影響我國大學國際競爭力之虞。大學國際化也是我國政府一貫的教育政策，防疫期間，政府平衡國際交流的需要，也例外或專案的在執行邊境防疫措施下，允許特定身份境外人士入境，盼境外生也能納入其中。

教育部 競爭力 少子化

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