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108課綱帶動科展風氣 662隊報名旺宏科學獎創新高

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
旺宏科學獎有「高中諾貝爾獎」之稱，今年受108課綱等因素影響，報名隊伍創新高。圖／旺宏基金會提供
旺宏科學獎有「高中諾貝爾獎」之稱，今年受108課綱等因素影響，報名隊伍創新高。圖／旺宏基金會提供

旺宏教育基金會表示，今年舉辦第19屆旺宏科學獎，共126所學校、662支隊伍報名參賽，創立年新高。按類組分，地球科學類組報名隊數成長比率41％，物理類成長28％，該會表示，這呼應新冠肺炎疫情衝擊強化學生對地球及環境永續議題的關心。今年7月15日將公告入圍決賽與佳作作品名單，最大獎是大學四年獎學金新台幣48萬元；整體總獎金為500萬元。

旺宏基金會表示，此獎被全國高中職視為「高中諾貝爾獎」，今年配合中央防疫政策，將過去的校園拜訪活動轉至線上進行，由基金會主動致電，與校長們直接溝通交流意見，並邀請評審、種子老師、曾經參賽同學進行線上心得分享等非接觸式宣傳活動。後來參賽隊數較去年597隊成長11%％，創下歷年參賽隊數新高。

按地區分，旺宏基金會指出，北區成長最為明顯，報名隊數增58隊，較去年提高逾兩成，總報名隊數近320隊，推測可能為108課綱實施後所帶動。南部及中部地區學校合計也有近270隊報名。而東部學校也有近60隊報名，外島地區參與隊數亦較往年大幅提升，多是因受近年參賽獲獎頻傳佳績激勵。

此獎分八大類組科學作品，旺宏基金會表示，其中地球科學類組今年增加17隊，成長比率達41%，許多作品探討環境汙染、極端氣候與新型能源，呼應面對這波新冠肺炎疫情，學生反思綠色永續的議題。整體來看，生物類組仍高居報名隊數之冠，達137隊。

旺宏基金會說，此獎去年首度針對熱心推動科普教育的老師設「旺宏科學推動獎」，鼓勵老師積極帶領同學參賽勇於接受挑戰，並提升作品質量，今年帶領多隊數參賽的指導老師比率持續提升。

新冠肺炎 疫情 108課綱

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