教育新創20＋共創會 尋找台灣教育新創藍海策略

簡立峰：從海島到海洋，「台灣＋1」走向國際。化產品供應者，轉為提供一個解決方案的「賦能」供應者，打造讓分眾利益關係人共鳴的生態圈。

為加速國內教育新創生態圈多元發展，親子天下今(7)日舉辦【教育新創20+共創會】，為今年入選的【教育新創20+】團隊舉辦頒獎典禮並媒合創投資源。親子天下從2017年開始連年舉辦【教育創新100】，今年獲國家發展委員會「加速臺灣創新教育鏈結國際」專案資源挹注，選拔20家國內最具潛力的教育新創團隊，提供成長階段的關鍵資源，鏈結國際，打造教育新創互助生態圈。

除了頒獎典禮以外，親子天下特別邀請Google台灣前董事總經理簡立峰以「教育新創的契機與挑戰」進行演講，簡立峰表示，過去看過數千家新創產業，其中對從事教育新創團隊特別感佩。並針對現場的教育新創團隊，提出三項建議及期許：一、理想與實際的平衡點：獲利是新創生存下去的重要條件，但除了創辦人本身的使命感，營造創業團隊的企圖和動機也很重要。二、一起「打群架」創造規模化：台灣創業人才素質高，期許透過彼此交流「打群架」，綜合十八般武藝，串聯合作、激盪更多火花。三、從海島到海洋，一起打國際盃，「台灣+1」航向國際藍海策略：若將世界地圖左轉90度，台灣不再只是大國旁邊的海島，台灣其實位在海洋的中心，期許團隊把握數位科技立足，台灣可以行銷至周邊國家甚至全世界。

親子天下創辦人兼執行長何琦瑜主持，與本屆評審台大EMBA教授李吉仁、中信創投資深副總經理邱明慧及台大創創中心執行長曾正忠進行「團隊的創業備忘錄」座談，特別針對評選過程中評審們的發現和觀察進行討論。其中，評審們普遍都有感：「因為教育產業相對利益關係人多，所以在面對規模化跟國際化的時候特別有挑戰，究竟該怎麼辦呢？」李吉仁認為，教育是台灣少數具有相對競爭優勢的產業，建議團隊透過「以學習者為中心」的新思維來設計產品與服務，運用科技搭建，幫助個人發展天賦。邱明慧則運用商業模式影響價值創造的NICE理論( Novelty新穎性、Lock-in鎖定、Complementarities互補性及Efficiency效率性）鼓勵團隊，把真正有價值的產品/服務傳遞給需要者。

李吉仁和曾正忠共同認為，如果是要幫助團隊規模化擴張，除了要保有商業模式的彈性，首先要確認「產品/服務到底要解決什麼問題？」，團隊應思考如何從單純的產品/服務提供者，轉為提供一個解決方案「賦能」（Enabling）的供應者，從不同利益關係人的共鳴點下手，打造整個生態圈。李吉仁特別強調，因為教育有很強的公益性，所以教育新創需要同時兼顧雙邊市場：一邊是透過低價或是免費創造影響力，另一邊則是能夠實際能變現的支付力市場。

本屆入選的20家團隊，橫跨「線上學習」、「桌遊/遊戲」、「機器人」、「程式設計」、「ARVR」、「營隊課程」、「社企幼兒」等七大領域，其中60%(12家)的團隊成立未滿五年、70%(14家)資本額在千萬以下。根據親子天下調查發現，有40%(8家)團隊之前已獲得國內外創投青睞，完成階段性募資，不過仍有高達70%(14家)團隊表示「未來半年仍有募資計畫」。共創會下半場，透過「媒合交流會」邀請6家創投代表，包含：心元資本執行合夥人成之璇、活水資本創始合夥人卓彥安、中信創投資深副總經理邱明慧、益鼎創業業務副總經理蕭仲良、達盈管理顧問投資總監盧志軒及群益創業財務顧問部徐士哲等人出席，與團隊進行募資簡報，希望媒合雙方資源，幫助更多新創增能，開拓新市場、鏈結國際。