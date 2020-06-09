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逃學遇良師奠定教育路 49歲蔡今中獲終身榮譽國家講座

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
台師大學習資訊專業學院院長蔡今中，今年第二度獲得教育界最高榮譽「國家講座主持人」，晉升為終身榮譽國家講座主持人，寫下史上最年輕紀錄。圖／台師大提供
台師大學習資訊專業學院院長蔡今中，今年第二度獲得教育界最高榮譽「國家講座主持人」，晉升為終身榮譽國家講座主持人，寫下史上最年輕紀錄。圖／台師大提供

49歲的台師大學習資訊專業學院院長蔡今中，小一曾逃學，卻被老師拉拔回歸正軌，也奠定其終身教育路，今年第二度獲得教育界最高榮譽「國家講座主持人」，晉升為終身榮譽國家講座主持人，寫下史上最年輕紀錄。

教育部今天舉行第23屆國家講座、第2屆國家產學大師獎暨第63屆學術獎頒獎典禮，共頒獎給8名國家講座主持人、4名國家產學大師獎和11名學術獎得獎人，其中主持人獎可得3年合計300萬元，產學大師每人可得90萬元，學術獎得主可得60萬元。總統蔡英文也受邀擔任頒獎人。

蔡今中鑽研科學教育及網路學習領域20多年，2014年首度獲選教育部國家講座主持人，今年二度獲選為國家講座主持人。

蔡今中說，就讀小學一年級時，因老師安排回家的路隊方向有誤，他擔心回不了家，就提早離校，依平常路線回家，但老師不問原因就責罰，從此逃學約1個月，直到後來被安排到特殊班，遇到有耐心的老師，才沒走上歪路。

蔡今中升大學時，選填志願而陰錯陽差考上台師大物理系，後來到美國哈佛大學、哥倫比亞大學唸書時才轉向念教育。他針對網路學習提出許多新見解，如網路應被視為「知識（或認識）觀」的工具，不應只當成「認知」與「後設認知」的工具，近幾年也受到國外學者高度重視。

台師大表示，蔡今中學術研究屢有重大突破，發表300多篇SSCI國際期刊論文，今年晉升為終身榮譽國家講座，為該講座史上最年輕獲獎人。

台師大 教育部 哈佛大學 蔡英文

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