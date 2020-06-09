影／疫情趨緩 蔡英文：歸功於學術界累積防疫能量

總統蔡英文今天表示，國內疫情逐漸趨緩，國人逐漸回歸正常生活步調，要歸功許多人的努力，例如學術界在生物、醫藥、公衛等領域累積的防疫能量；她也肯定大專院校全力配合防疫工作，確保校園未爆發群聚感染。

教育部今天舉行第23屆國家講座、第2屆國家產學大師獎暨第63屆學術獎頒獎典禮，邀請蔡總統擔任頒獎人。

蔡總統說，中央流行疫情指揮中心6月7日起宣布鬆綁防疫措施後，進入防疫新生活階段，台灣逐漸回歸正常生活步調，這要歸功許多人的努力。

蔡總統說，教育部為表彰有學術研究貢獻、投入高教和技職的夥伴，設置多項獎項，如國家產學大師獎是肯定從事產學合作的技職教師，凸顯將學術結合專業技能，能為產業研發帶來助益。

蔡總統也說，在疫情過後，世界面臨許多關鍵轉折，各領域可能都有新挑戰和課題，而台灣的學術實力和教育品質，就是把挑戰轉化成機遇的最重要利基，未來希望透過政府、學術界、產業界通力合作，帶著年輕學生站在前人肩膀上，看得更高更遠，在複雜世界中繼續保有競爭力。

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