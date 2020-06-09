影／高職生甄選四技二專費用是高中生5倍 教師籲調降統一

教師團體今舉行記者會表示，高中生申請四技二專，每系報名費僅100元，高職生卻要500元，呼籲比照高中調降為100元。立委林奕華表示，要求明年一定要調降報名費。教育部技職司科長陳秋慧說，高職生可報考校系數較少，是因歷年考生選三個就可以錄取最理想的校系；另將開會討論費用是否一致。

新北市教育產業工會理事長黃耀南表示，高中生報考四技二專甄選入學，每生可報五系，每系報名費僅100元；高職生每人只能報三系，每系報名費卻要500元，呼籲比照高中調降為100元。

招生主辦曾單位指出調降報名費會入不敷出，但黃耀南說，109學年高中生參加四技申請入學報名人數為2萬9932人，總報名費918萬3000元；四技二專甄選報考人數5萬4627人，總報名費2731萬3500元，總收入大很多，卻不調降。

黃耀南說，大學申請入學、高中生申請四技二專都會公告第一階段榜單，讓考生知道各系進入第二階段人數及名單，另有許多網站提供交叉查榜資訊。但高職生參加的四技二專甄選入學卻沒有，考生完全不知道自己報考校系有多少人進入第二階段，以及該如何選擇對自己有利的校系報考。

台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭說，技職體系弱勢較多，現因新冠肺炎疫情影響，更多孩子要去打工籌下學期學費，對弱勢家庭來說，100元、200元就差很多。此議題訴求多年仍未獲回應，教育部不應帶頭穿小鞋，用孩子的報名費來賺錢。若報名費不足，應由政府去支付。

林奕華表示，費用不一是心態問題，政府說重視技職教育，卻在很多他們認為的「小事」上，讓一般高中和技術型高中出現差別待遇。這種基本問題都解決不了，怎麼面對技職體系上更大的問題。立委李德維說，技專招生應提升資訊揭露，應調整技職遭受的不公平對待，讓他們覺得被國家重視，而不是在小地方為難他們。

關於資訊揭露，技專招生聯合會副處長陳詩隆說，高中、高職端的公告一致，四技二專甄選會告訴考生沒有通過的原因，系統也會替考生篩選最適合報考的校系。陳秋慧說，高中申請大學有交叉查榜，是部分補習班所為。

但黃耀南表示，坊間能做交叉查榜就是因為公告資訊多，目前高中、高職端揭露的資訊有別，不曉得是不是招生不好的校系有公告資訊的疑慮。陳詩隆說，是否揭露更多資訊，正邀集會議討論。