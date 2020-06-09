聽新聞
test
0:00 / 0:00

張榮發基金會紓困助學 近千學子受惠

聯合報 / 記者曹悅華／台北報導
張榮發基金會執行長鍾德美（前排右三）與台灣海洋大學助學生合影。 圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會執行長鍾德美（前排右三）與台灣海洋大學助學生合影。 圖／張榮發基金會提供

新冠肺炎爆發，全台許多家庭收支銳減，甚至影響子女就學。張榮發基金會今年上半年助學金申請件數，較去年同期大幅成長五成，學生多陳述因疫情擔心面臨就學困境，學校承辦人員亦不斷來電，希望多增加申請名額。

張榮發基金會說，為此將該次助學金發放金額大幅提高至一五八五萬，較原先預算多出三百萬，協助全台一三○所大專院校、八二四名清寒子弟順利就學，並於近日將支票寄送到學校轉發給申請人。

張榮發基金會執行長鍾德美說，除適時增加助學金額與人次，該會助學金尚有一大特色，即承辦人員若發現家庭極度困難學生，會主動轉介給該會慈善部門，由該會特有訪查員實際進行家訪，再經評估後，提供更個人化的實質協助，或改用長期扶助等方式，協助學子脫貧脫困，甚至翻轉家庭命運。

例如原就讀靜宜大學林同學，因母逝、父躲債，經該會長期扶助近四年，畢業後隨即前往大陸台商公司任職。另位就讀屏科大的小鳳（化名），母罹癌卻仍須獨力扶養三姊弟，在接受扶助五年後，已順利在生技製藥廠擔任儲備幹部。也有醫學院的學生，經基金會提供三年生活扶助下，最後不只以第一名殊榮畢業，更在國考中以全國第十名的佳績取得醫師資格。

張榮發基金會說，預期下半年度另一波助學金申請件數也將再次攀升，預估今年全年度所提供助學總金額將達三二○○萬元。屆時也會將申請辦法函發各大專院校，供家境清寒之大專學子向學校提出申請，並由學校初步審核後，再提供該會作為核放的依據。

新冠肺炎 疫情 台商 醫學院 屏科大 生技 靜宜大學 醫師

延伸閱讀

張榮發基金會推廣海洋與品格教育 迴響熱烈

疫情釀滯銷 張榮發基金會採購助橘農

愛心不間斷 張榮發基金會捐交通車守護馬祖偏鄉教育

疫情肆虐 張榮發基金會紓困近千位學子順利就學

相關新聞

中金院參訪外交學院 提升國際社交力

成為國際金融家，不可不知國際社交禮儀。中信金融管理學院董事長馮寄台，為八十名學生安排「金融家外交學堂」，參訪外交部培訓台...

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近10...

張榮發基金會紓困助學 近千學子受惠

新冠肺炎爆發，全台許多家庭收支銳減，甚至影響子女就學。張榮發基金會今年上半年助學金申請件數，較去年同期大幅成長五成，學生...

基隆特教學生美展 林右昌頒獎

基隆市「Eternal Love（永恆的愛）」特殊教育學生美展昨天開幕，基隆市長林右昌頒獎表揚得獎學生，並向家長致賀；高...

疫情肆虐 張榮發基金會紓困近千位學子順利就學

新冠肺炎疫情爆發，讓全台許多家庭收支銳減，甚至影響子女就學。從數據發現，今年上半年助學金申請件數，較去年同期大幅成長五成...

大學增減系所都是教部說了算 能改善失業問題？

敎育部過去對於大學新增系所，只有師培及醫學系所要專案審查，導致餐飲管理等部分科系一窩蜂設立，學生畢業後找不到工作或薪資較低。本報獨家掌握，教育部規定109學年起，大學若要增設、調整系所，全部改由教育部會同各部會專業審查，並建議調減中醫、職能治療等科系市場，且鼓勵成立5+2產業、台灣研究、東南亞語、法醫等領域。

竹市學校球隊性騷疑雲懲處失職 市府：管理通報要檢討

新竹市一所學校體育球隊上周驚爆性騷擾疑雲，對此，新竹市府教育處指出，市長林智堅上週責成秘書長成立專案調查小組，調查行政程...

台南應用科大畢業生3D動畫「愚行者」獲金點新秀設計獎

台南應用科大多媒體動畫系老師楊崧正指導學生盧振誠、黃愉翔、楊承燁、李少廷、姜乃元、李沛瑩、楊亞亭、林乃汶創作3D動畫「愚...

【2020媒體領袖營】業師開講x媒體參訪 助學子開啟新視界

雜誌公會即將在8/11-8/14、8/25-8/28舉辦2梯次「2020未來媒體領袖營」，即日起開放報名，因疫情關係每梯次限額50名，早鳥優惠至6/24，歡迎高二以上至大專院校生報名

困境中茁壯 楊博崴、潘婉如獲總統教育獎

就讀基隆信義國中九年級的楊博崴，來自新住民家庭，父親罹癌臥病多年後逝世，母親是新住民，因語言及文化隔閡無法工作，導致家中...

補教私幼紓困 最高可貸500萬

教育部研擬針對短期補習班、私立幼兒園、私立兒童課後照顧服務中心等教育事業單位提供紓困貸款，若業者停業一個月以上，或公司平...

補習班、私幼紓困貸款最高500萬 首年可付息不還本

教育部研擬紓困短期補習班、私立幼兒園、私立兒童課後照顧服務中心等教育事業單位。若業者停業1個月以上，或公司平均營業額衰退...

熱門新聞

菁英才配懂數學？111年近8成國立校系採數學 比私大多

桃園公立國中之冠 大成國中會考成績亮眼9人5A++

竹市學校球隊性騷疑雲懲處失職 市府：管理通報要檢討

會考全國榜首凃沛璇 斗六高中頒獎勵金歡迎她加入

北醫大首名男護理博士 抗戰SARS、新冠肺炎不缺席

北醫護理系辦最高畢典 首名男博士堅守防疫前線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。