張榮發基金會紓困助學 近千學子受惠

新冠肺炎爆發，全台許多家庭收支銳減，甚至影響子女就學。張榮發基金會今年上半年助學金申請件數，較去年同期大幅成長五成，學生多陳述因疫情擔心面臨就學困境，學校承辦人員亦不斷來電，希望多增加申請名額。

張榮發基金會說，為此將該次助學金發放金額大幅提高至一五八五萬，較原先預算多出三百萬，協助全台一三○所大專院校、八二四名清寒子弟順利就學，並於近日將支票寄送到學校轉發給申請人。

張榮發基金會執行長鍾德美說，除適時增加助學金額與人次，該會助學金尚有一大特色，即承辦人員若發現家庭極度困難學生，會主動轉介給該會慈善部門，由該會特有訪查員實際進行家訪，再經評估後，提供更個人化的實質協助，或改用長期扶助等方式，協助學子脫貧脫困，甚至翻轉家庭命運。

例如原就讀靜宜大學林同學，因母逝、父躲債，經該會長期扶助近四年，畢業後隨即前往大陸台商公司任職。另位就讀屏科大的小鳳（化名），母罹癌卻仍須獨力扶養三姊弟，在接受扶助五年後，已順利在生技製藥廠擔任儲備幹部。也有醫學院的學生，經基金會提供三年生活扶助下，最後不只以第一名殊榮畢業，更在國考中以全國第十名的佳績取得醫師資格。

張榮發基金會說，預期下半年度另一波助學金申請件數也將再次攀升，預估今年全年度所提供助學總金額將達三二○○萬元。屆時也會將申請辦法函發各大專院校，供家境清寒之大專學子向學校提出申請，並由學校初步審核後，再提供該會作為核放的依據。