疫情肆虐 張榮發基金會紓困近千位學子順利就學

新冠肺炎疫情爆發，讓全台許多家庭收支銳減，甚至影響子女就學。從數據發現，今年上半年助學金申請件數，較去年同期大幅成長五成。對此，張榮發基金會說，特別將該次助學金發放金額大幅提高至1585萬，較原先預算多出300萬，協助全台130所大專院校、824名清寒子弟順利就學，並於近日將支票寄送到學校轉發給申請人。

張榮發基金會執行長鍾德美說，除適時增加助學金額與人次，該會助學金尚有一大特色，即承辦人員若發現家庭極度困難之學生，會主動轉介給本會慈善部門，由該會特有訪查員實際進行家訪，再經評估後，提供更個人化的實質協助，或改用長期扶助等方式，實施以來已成功協助許多學子脫貧脫困，甚至翻轉整個家庭命運。

例如有位原就讀靜宜大學的林同學，因母逝、父躲債，經該會長期扶助近四年，畢業後隨即前往大陸台商公司任職，改寫自己的人生。另位就讀屏科大的小鳳（化名），母罹癌卻仍須獨力扶養三姊弟，在接受扶助五年後，現已順利在生技製藥廠擔任儲備幹部，全家成功脫貧。也有醫學院的學生，因課業壓力沉重，無法分心工讀，經由文教部門轉介，並在訪查員長期關懷、與基金會提供三年生活扶助下，最後不只以第一名殊榮畢業，更在國考中以全國第十名的佳績取得醫師資格。

張榮發基金會說，在該次申請文件中，學生多陳述家庭經濟深受疫情大幅影響，擔心面臨就學困境，學校承辦人員亦不斷來電，希望多增加申請名額。

考量疫情對全球經濟的影響恐遞延至明年，張榮發基金會說，預期下半年度另一波助學金申請件數也將再次攀升，預估今年全年度所提供助學總金額將達三千兩百萬元。屆時也會將申請辦法函發各大專院校，供家境清寒之大專學子向學校提出申請，並由學校初步審核後，再提供該會作為核放的依據。