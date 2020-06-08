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強化實務能力 技高教師7527人次赴業界研習

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
為讓技術型高中教師的教學更貼近產業需求，教育部鼓勵專業群科專任教師赴公民營機構研習或研究，108年度共辦理283梯次研習，教師參與公民營機構研習7527人次，未來仍將輔導各校加強辦理，讓技職教育持續精進。報系資料照
為讓技術型高中教師的教學更貼近產業需求，教育部鼓勵專業群科專任教師赴公民營機構研習或研究，108年度共辦理283梯次研習，教師參與公民營機構研習7527人次，未來仍將輔導各校加強辦理，讓技職教育持續精進。報系資料照

為讓技術型高中教師的教學更貼近產業需求，教育部鼓勵專業群科專任教師赴公民營機構研習或研究，108年度共辦理283梯次研習，教師參與公民營機構研習7527人次，未來仍將輔導各校加強辦理，讓技職教育持續精進。

教育部國教署推動高級中等學校專業群科專任教師赴公民營機構研習或研究，迄今已邁入第10年。「技術及職業教育法」第25條及第26條條文三讀修正後，國教署積極規劃相關配套，提升高級中等學校專業群科教師的實務技術。

12年國教課綱重視技術型高中學生培養務實致用及跨群科能力，特別新增「技能領域」，共增加部定實習科目15至30學分，總計部定專業及實習學分提高到45至60學分，以強化實作技能；此外，教育部國教署也加強輔導學校規畫教師赴公民營機構或產業研習，強化專業實務能力，進而運用於新課綱教學。

以國立秀水高工為例，去年為提升教師專業實務能力辦理「基礎金工飾品製作研習」，今年暑假教師赴公民營機構研習將連續兩場與台北金工藝廊合作，由設計師林國信指導「基礎金工飾品製作研習」與「基礎金屬工藝技術研習」。

設計師從硬蠟雕工、軟蠟雕塑到鍛敲成型作品，指導研習教師製做戒指、茶針、手環等成品，從業界製作工法與流程說明並進行實作，對縮短產學差距有很大幫助，並預計在未來彈性學習課程中，將開設相關選修課程，讓學生不是只會傳統機械領域技能。

教育部國教署鼓勵並補助各校相關經費，學校可依據各該校特性，安排教師於學期中的週末、假日或寒暑假以累計或連續方式進行研習或研究，研習類別分為廣度研習（3－5天）、深度研習（11－30天）及深耕研習（2個月以上）。

教育部

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