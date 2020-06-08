【2020媒體領袖營】業師開講x媒體參訪 助學子開啟新視界

雜誌公會即將在8/11-8/14、8/25-8/28舉辦2梯次「2020未來媒體領袖營」，即日起開放報名，因疫情關係每梯次限額50名，早鳥優惠至6/24，歡迎高二以上至大專院校生報名。

◎《閃亮胖時代 佳沁》如何創造獨特魅力，成為擁有幾十萬粉絲的人氣 YouTuber？

◎《POPDAILY波波黛莉》如何透過分眾內容與深化粉絲參與力，建立媒體影響力？

◎《Vogue /GQ》如何結合網路、社群、影音，轉型成為全方位時尚媒體集團？

◎ 獨立雜誌《秋刀魚》如何強化品牌，成為得獎常勝軍？

◎《妞新聞》如何透過新鮮有趣的創新內容服務，建立粉紅新勢力？

◎《女人迷》如何打造自己的媒體品牌，創造一個最給心的女力媒體！

台北市雜誌公會「未來媒體領袖營」自開辦後廣受學生好評，年年爆滿，今年邁入第九屆，4天的營隊結合業師授課、社群媒體參訪、分組討論與創意成果發表競賽。營隊內容涵蓋全媒體營運、獨立雜誌品牌操作、社群媒體經營、自媒體行銷、內容編輯、簡報提案...等，邀請知名紙本/網路媒體與網紅Youtuber，超強講師陣容與精彩主題，包括：

-- 劉震紳／康泰納仕董事總經理X認識全媒體營運架構

-- 泡綿女孩佳沁／知名YouTuber閃亮胖時代X個人自媒體社群經營術！

-- 牛寶賢／POPDAILY行銷長、Raymond Fang／POPDAILY 專案經理X社群時代媒體經營術

-- 陳頤華／《秋刀魚》雜誌總編輯X新編輯世代的雜誌催生之路

-- 吳濱伶／PChome出版集團總經理X跨媒體編輯整合力

-- 施典志／前ETtoday資深副總編輯X打造吸睛的提案簡報技巧

※ 獨家安排《妞新聞/女人迷》社群媒體參訪，第一線體驗媒體真實現況與工作經驗，機會非常難得!!

最後一天的創意成果發表，優勝隊伍可獲得三千元優勝獎金禮卷，結業時還有雜誌公會頒發的結業證書，有助升學或從事本行業的最佳參考認證，課程扎實有趣，歡迎報名！

「第九屆未來媒體領袖營」即日起報名，早鳥優惠到6/24，3人以上報名再享95折優惠。詳情請洽活動網址：http://www.magazine.org.tw/events/849/index.htm

【活動訊息】

時間：第一梯：8.11(二) – 8.14(五) 9:30~17:00

第二梯：8.25(二) – 8.28(五) 9:30~17:00

地點：國立臺北大學臺北校區-教學大樓402教室(台北市中山區民生東路三段67號)

對象：高二以上、大專院校、研究所學生

活動每梯限額50人， 6/24(三)前報名享超級優惠價NT $3,900/人，3人以上團報可再享95折優惠!!

活動網址：http://www.magazine.org.tw/events/849/index.htm

洽詢窗口：02-2716-5696 陳小姐