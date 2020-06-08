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會考全國榜首凃沛璇 斗六高中頒獎勵金歡迎她加入

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林斗六國中凃沛璇（右3）會考成績優異，斗六高中校長羅聰欽（右1）與文教基金會董事長黃聰敏（右2）今天頒發獎勵金歡迎她的加入，斗六國中校長林俊賢（左2）也給予凃沛璇祝福。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六國中凃沛璇（右3）會考成績優異，斗六高中校長羅聰欽（右1）與文教基金會董事長黃聰敏（右2）今天頒發獎勵金歡迎她的加入，斗六國中校長林俊賢（左2）也給予凃沛璇祝福。記者陳苡葳／攝影

雲林斗六國中凃沛璇在109年國中教育會考獲得5A++、作文滿級分的成績，校長林俊賢說，凃沛璇多才多藝，不但學科表現優異，藝能科也很投入，對事情積極認真的態度，是同儕的最佳模範。

凃沛璇3年來都代表學校參加全國字音字型比賽，今年獲得全國第一，她將縣府頒發的3萬元獎學金全數捐給母校斗六國中及公誠國小，作為學校的仁愛基金，嘉惠需要幫助的學弟妹。

此次會考成績優異，凃沛璇說，她選擇就讀斗六高中，就近升學。斗六高中文教基金會今天也頒發獎勵金6萬元，歡迎她成為斗高的一員。

「三年如一日，一路堅持到底」凃沛璇秉持著這份念書的初衷，接下來計畫考取斗高數理資優班，斗六高中校長羅聰欽鼓勵她一定能達成願望，未來3年也會給予最好的學習環境，繼續栽培她。

凃沛璇分享，學習歷程一路走來，多虧有媽媽及老師耐心的教導。她說，從小媽媽就要她坐在椅子上30分鐘做任何事，訓練專注力，所以使她念書時容易進入狀況；而遇到解不開的題目，各科老師也都會馬上解惑，讓她受益良多。

斗六國中校長林俊賢表示，凃沛璇對自我要求非常高，是很自律的孩子，以她認真努力的態度，未來不論在哪個領域，都一定能樂在其中，把自己的潛能發揮到最好。

斗六 國中教育會考

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