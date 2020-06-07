補習班、私幼紓困貸款最高500萬 首年可付息不還本

教育部研擬紓困短期補習班、私立幼兒園、私立兒童課後照顧服務中心等教育事業單位。若業者停業1個月以上，或公司平均營業額衰退達15％，即可適用。資金貸款以支付員工薪資及辦公場所租金為限，最高額度500萬元；另有短期周轉金最高1000萬元。

新冠肺炎疫情肆虐，國內因經濟不景氣，家長荷包緊縮，加上補習班、課照中心有群聚感染風險，不少父母辦理退費，技藝類補習班（音樂班、美術班）業績狂砍7成；文理補習班也因5、6月招生季遇疫情攪局，報名人數比往年下降3成。

教育部近日針對受新冠肺炎影響而發生營運困難的教育服務業者，祭出「教育事業資金紓困貸款作業要點」，其中「資金貸款額度」可核給6個月員工薪資及租金，總額以五百萬元為限；若業者因家長退費而缺少現金流，也可申請「短期周轉金」最高1000萬元。且貸款期限最長2年，首年得寬限付息不還本。

不過，中華民國補教業品保協會秘書長張浩然表示，教育部雖納入補習班、私幼為紓困方案適用對象，但比起社區大學有補助紓困金200萬、運動相關業者250萬，「我們得到的只是貸款資格，未來還是要還錢」，部分補教業者認為紓困方案誘因不足。

至於幼教聯合總會總會長洪懿聲則表示，私幼的學雜費收入是按季收費，一次收齊5至6個月的學費；且國內僅有一家業者因疫情而停課14天，因此初步估計，僅非常少數業者會符合停業1個月以上，或公司平均營業額衰退達15％的紓困標準。

教育部終生司司長黃月麗表示，此次紓困方案，可量多數教育服務業者為個人經營、未成立公司，不適用經濟部資金紓困振興貸款，教育部才針對非公司附設的個人立案補習班、幼兒園或兒童課後照顧服務中心研擬貸款方案，方案內容「比照公司附設補習班」。

至於是否這類教育服務業者能否比照社大直接發放紓困金，黃月麗表示，因社大有全面停課的狀況，教育部才研擬發放紓困金，但多數私幼、補習班等未有類似狀況，因此以提供貸款及短期周轉金為限。