提升幼教課程品質 課綱種子園試辦計畫開放申請

為提升幼兒教育課程品質，教育部選定優質幼兒園並培植為課綱實踐「種子園」，今年試辦計畫正開放申請中，符合申請條件的幼兒園可申請參與計畫。

教育部國教署自106學年度起以小型試辦推薦制，建立課綱實踐的幼兒園為「種子園」，增加課綱課程實例，並提供參訪課程大綱實作幼兒園的機會，試辦3年以來發展出有關課程領導人、主題教學、例行性活動及全園性活動相關課程實例，未來可提供師資培育機構及教保服務人員教保活動課綱實踐經驗之實際參考實例。

試辦計畫由課綱協作計畫分區小組與幼兒園共同協商，邀約輔導人員提供專業協助、安排相關專業課程，輔以入園觀課、輔導、實作討論等方式，協助教保服務人員解決課程設計及教學所遇到的困難，並就該園實施成效提出改善策略及後續執行建議，協助發展產出各類課程實例。

參與本計畫的新北市崇德國民小學附設幼兒園表示，在實踐課綱共學中，教師學會觀察課程發展起點聚焦在幼兒現況，以例行性活動為例，從幼兒的作息計畫中，教師實踐課綱更重視引導歷程，考量不同年齡層幼兒的能力發展，提供適當的學習機會，融入生活自理的教保活動。

台中市草湖國民小學附設幼兒園也提到，在課綱專業團隊的陪伴下，教師體悟放慢幼兒學習腳步的重要性，展現課綱的精神，更能理解課程是一系列有共同目標的活動所構成，教師的課程透過活動間的相互關聯和連貫性發展，從幼兒的生活經驗出發，以統整方式規劃及實踐，從中培養六大領域的重要能力。

教育部國教署表示，「課程大綱」代表國家對於幼兒園教育品質的規範，強化幼兒為學習的主體，讓幼兒有主動學習、親身參與體驗及深入探究各種活動的機會。未來將持續規劃多樣教學資源，協助教保服務人員了解課程大綱內涵，使學前教育品質不斷提升。