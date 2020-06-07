總統教育獎／命運多舛力爭上游 楊博崴以桌球發光發熱
就讀基隆信義國中九年級的楊博崴，來自新住民家庭，父親罹癌臥病多年後逝世，母親是新住民，因語言及文化隔閡無法工作，導致家中經濟困頓。但他命運多舛，仍力爭上游，擔任桌球隊長且樂於助人，未來將以體育專長「桌球」升學，榮獲今年總統教育獎。
楊博崴一家四口，爸爸擔任臨時清潔工，媽媽是社區清潔工，收入微薄。國小時，爸爸確診咽喉癌，媽媽辭去工作全心照顧住院治療的爸爸。楊博崴不讓父母擔心，他用功讀書，獲慈濟、家扶社福團體伸出援手，解決家裡衣食困境。直到三年前，爸爸心肌梗塞過世後，媽媽至今精神難復，以為爸爸還在，時而出走，令姊弟倆十分擔心。
楊博崴在老師的關心鼓勵下，走出喪父母病的陰霾，他相信，唯有振作奮發、認真讀書、勤奮練球，才是照顧好媽媽和姊姊的方式。他曾向爸爸保證，自己要更堅強、更茁壯，決定以體育專長桌球升學，他曾於2016至2018年參與各項市級桌球比賽團體獲第3、4名、桌球雙打第4名。
他也擔任桌球隊長，協助隊友解決困難，教導落後的隊員。他正向樂觀、勤奮認真的態度，或師長、同學肯定，獲今年總統教育獎。
另中國醫藥大學學生潘婉如，來自中低收入家庭，半工半讀重考3年，考上中醫系雙主修醫學系。雖然如此，她仍投入志願服務，並關懷性平、人權議題，因此獲得今年總統教育獎。
潘婉如小時候父母離異，父親長期失業，由祖父母帶大。雖然跟著祖父母打零工與異位性皮膚炎的折磨成了童年回憶，她更加珍惜讀書機會，以優異成績校排一考上高雄女中。高中時克服家庭與肢體病痛的磨難積極學習，參與活動服務，以服務獎及孝悌楷模畢業。
潘婉如期許自己能成為服務偏鄉的醫者，以中醫系甲組為目標。苦讀如願上了大學，遇祖父中風、異位性皮膚炎的復發、工讀路上發生車禍，導致十字韌帶永久撕裂傷。雙主修課業與父親心臟衰竭的家庭重擔依舊考驗著現在的她。
「回饋社會，點燃良善」的心激發她前行投入推廣性平教育、參與國內外志願服務活動，將近400小時，長期家訪信義鄉部落長輩，擔任學校國際志工隊長，並獲選僑委會搭僑計畫與青發署海外青年委員，讓國際看見台灣能量。
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