素養教育難速成 600名中小學師編創新教案分享全國

108課綱強調的素養該怎麼教，是中小學老師正面臨的挑戰。中華未來學校教育學會今舉行記者會，捐贈近600名老師共同編寫的素養教材與教案，包括590個素養教案、1萬5800題素養命題，開放給第一線老師參考使用。

中華未來學校教育學會表示，素養是全人教育，強調學生必須連結真實的生活情境，以學習者為中心，重視探究、實作與實驗，強調將知識用於解決生活問題。該會理事長、前教育部長吳清基說，素養無法「速養」，該會發動由下而上的力量，邀集近600名優秀老師規畫「素養導向一貫化課程的創新教案與命題設計」計畫，合編教案並免費提供給全國中小學老師。

補教業者台灣知識庫贊助此計畫，創辦人丘昌其說，108課綱學校課程不只是顯性課程，更強調潛在課程所扮演的角色。台灣知識庫的創辦核心價值是「傳動知識、創造價值」，很高興提供資源給中華未來學校教育學會。