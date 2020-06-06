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萬人報名的教師資格考落幕 7月29日中午放榜

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試落幕，7月29日中午放榜。本報資料照片
高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試落幕，7月29日中午放榜。本報資料照片

1萬人報名的高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試今天落幕，教育部統計，今天試場秩序良好，有一名考生發燒，移往備用試場應試。試題答案將於明天中午後公布於官網，7月29日中午12時在官網公告考試結果。

教育部表示，今年教師資格考在北、中、南、東設四個考區、八個分區考場，報考人數1萬425人，包括特殊應考生46人，包括13位孕婦，試務單位也配合應考人需求，提供盲用電腦、放大卷、延長考試時間、特殊桌椅與安排方便進出的試場等考場服務。

教育部表示，教師資格考試題委請國家教育研究院研發，採題庫建置方式，在闈內進行組題與製卷。測驗旨在評量應考人的教育專業基本知能，因此各考科組題內容整合教育理論知識與教育實務情境，以「難易適中、優質合理」為原則。

各考科試題設計類型包括基本題與情境題，並在單題式試題外加入題組型試題，以評量應考人跨學科跨領域核心概念運用，並兼顧評量應考人基本知能與高層次思考能力。配合課程改革、教育趨勢，適時將課程綱要、12年國教、重大教育議題納入各科命題內涵與範圍，評量應考人對於當前重大教育政策的了解程度。

教育部 幼兒園 發燒
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