中台灣聯合文學獎　溪湖高中囊括小說和新詩雙料冠軍

第十七屆中台灣聯合文學獎近日揭曉，國立溪湖高中文學養魚計畫收割豐碩成果，18名學生獲獎並蟬聯小說組第一名，校方將在今年畢業典禮頒發文學創作新銳獎，讓家長和社區民眾看見溪高的新課綱特色。

溪高二年級學生楊茜聿以外籍移工、外籍配偶為寫作題材，同時得到小說組和新詩組第一名。她說，從事純文學寫作3年，今年參賽的構思期約1年，實際寫作大概半個月，分別寫就5000多字小說和20多行新詩。

楊茜聿表示，一年前看到報紙深度專題報導外籍移工，啟發她關注外籍移工在台生活情形，用台灣勞工愛去的小吃攤「黑白切」，反映外籍移工離鄉背景為台灣人工作的心情，新詩「神愛外籍新娘」，用新住民孩子與母親的問答，寫出新住民遠嫁台灣的心情。

學生施顯福把參加庄頭廟宇一天遶境行程的心得，寫成散文組「隨香」，得到第二名；他說，跟著神明前進，體會宗教勸人為善，引導信眾找到初心。新詩第二名的學生詹宜婷表示，創作過程中多次與指導老師謝儀鳳討論，從不同觀點審視她的作品加以修改。

國文科教師黃俊龍說，老師成立文學閱讀與寫作的社群，開設選修課程，長期培養學生閱讀和寫作，今年18名學生得獎，獲獎質與量再創校史的新高紀錄並非偶然。校長楊豪森感謝教師團隊指導，讓溪高逐漸成為中台灣聯合文學獎的「創作名校」。