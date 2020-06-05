永年高中安排地科師教家政、英文師教健康 教部要查

媒體報導，雲林縣私立永年高中安排英文老師教健康教育、地科老師教家政、生物老師交表演藝術。教育部國教署表示已接獲相關情事，今年5月25日、6月3日到該校實地訪視，目前持續查處中。如確認違法，將予糾正並限期改善。如未限期改善，恐處該校部分或全部的獎勵、補助，以及部分或全部班級的招生。

一校不按教師專業排課屬違法，國教署表示，依據高級中等教育法第36條第2項第2款、第4款規定，私立高級中等學校應依「充足合格教師專長授課」、「貫徹教學正常化」原則，配合12年國民教育實施。

國教署表示，為加強督導主管高級中等學校的教學正常化，已訂「高級中等學校（含進修部）教學正常化諮詢輔導實施計畫」，據以實施到校諮詢輔導。諮詢輔導項目包括學校課程規畫與教學、教師專長排課、教學管理、課業輔導、學習評量及併班授課情形等。

國教署表示，查處該校後，若確認有違反教育法規情事者，將予糾正並限期改善。如學校屆期仍未改善者，將依私立學校法第55條規定，視其情節輕重，停止學校部分或全部之獎勵、補助，或停止學校部分或全部班級的招生。