影／境外生精算宿舍床位 暑假是安排返台最佳時機

境外生返台遙遙無期，境外生權益小組今赴教育部門口陳情，呼籲政府給出安排返台的期程。他們提出推算數字，若能把握暑假安排境外生回台，可分五批，每校每批只要負責36名學生的居家檢疫。暑期正好有宿舍床位空出，是最佳時機。教育部表示，仍不開放是考量國際疫情，現仍需嚴管邊境風險，他國也普遍還沒解除邊境管制，會再擇日討論。

權益小組指出，目前約2萬6000多名境外生無法入境，呼籲我政府分三7、8、9月讓他們回台。若要在下學期9月14日開學前進入台灣，以14天隔離期為規範，可分五批，平均每批5200人。而全台有144間大學，目前平均每校未入境學生180人，若分五批回來，每批每校只要負擔36人。

權益小組表示，暑假期間學生不用使用宿舍，正好是容納境外生入境隔離的好時機。依照教育部的大專校院宿舍床位統計，每大學平均2139個宿舍床位，以每間房間四張床位來算，平均每校546間房間，假設暑假有一半的學生住宿，剩餘床位可供境外生作為檢疫宿舍，且容量遠大於每校每批平均要負擔的36人。

權益小組表示，教育部一直在拖延、迴避討論境外生來台問題，不肯承認台灣檢疫能量已足夠容納境外生入境的事實，也不願正視無法來台對境外生生活帶來的負面影響。從他們的推算，顯示台灣檢疫能量豐沛，行政院和教育部根本沒理由遲疑。若錯過暑假，大學宿舍被完全使用，反而更難安排境外生入境。

教育部主任秘書朱楠賢今天接受陳情信，他表示，教育部已向行政院跨部會協調會議提出具體完整規畫，以備在國際疫情和緩，可適度開放邊境管制時，能迅速分批啟動境外生返台居家檢疫流程，安全有序讓境外生返校復學。

至於為何遲無期程，朱楠賢說，行政院會議初步討論，目前國際疫情仍需嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，目前維持現狀，暫未開放境外生返台。後續將根據國際疫情狀況及檢疫能量，隨時檢討開放時機。行政院會擇日再召開跨部協調會議，教育部將依照跨部會協調會議討論後辦理。