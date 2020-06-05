影／境外生來台卡關！權益小組赴教部陳情 籲7月起解禁

行政院前天召開跨部會會議，開放境外生返台期程暫緩，等全球疫情更趨緩後再檢討。本報獨家掌握，據與會官員表示，教育部提出的分批開放來台，在3日的跨部會會議中，各部會基本上都覺得可行，僅提供一些技術上指示；但有部分與會者提出「國安」考量，認為不宜開放，卡關點包括「放誰進來」、「怎麼放」、「一次放多少」等，導致無法達成開放決議。

2020-06-05 18:04