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影／境外生來台卡關！權益小組赴教部陳情 籲7月起解禁
境外生返台就學遙遙無期，境外生權益小組今天（５日）下午赴教育部門口遞交陳情信，高呼口號「防疫模範生，顧好境外生」「分批入境，全數回台」，訴求行政院及教育部立即規畫，讓2萬6千名境外生，從7月起分五批入境，就能在下學期開學前全數返台。
境外生權益小組表示，2萬6千名境外生如果從7月起分五批入境，每批平均只有5200人，只需確保5200個隔離檢疫房間提供給大學院校，就可以做好居家檢疫隔離工作，況且暑假期間，各大學院校本身也有宿舍可以使用。而招收境外學生的144間大專院校，平均每批大約只要承擔36人，現在台灣疫情趨緩是最有能力把境外生顧好的時機，他們呼籲政府別再拖延，讓境外生早日返台就學。
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