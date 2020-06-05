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高英工商創意教案「救救低端」獲獎 掃視線死角避意外

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高英工商榮獲教育部主辦109年全國專題及創意製作競賽動力機械群創意組第二名師生，與高雄市教育局長吳榕峯（中）合影。圖／高英工商提供
高英工商榮獲教育部主辦109年全國專題及創意製作競賽動力機械群創意組第二名師生，與高雄市教育局長吳榕峯（中）合影。圖／高英工商提供

高雄高英工商汽車科教師洪敬閔，帶領汽車科學生王茗廣、于閔丞，以及電機科學生郭奕塵，提出專題作品「救救低端」，在全國100多份教案中脫穎而出，榮獲教育部主辦109年全國專題及創意製作競賽動力機械群創意組第二名。

高英工商在職業教育耕耘多年，結合108課綱讓學生將三年所學的知識系統整合，學以致用並啟發學生跨領域創意思考，解決生活中遇到的問題，完成專題作品「救救低端」，榮獲全國專題及創意製作競賽動力機械群創意組第二名。

學生表示，這項專題創意的發想，來自於生活中發生的不幸意外。當汽車剛發動時，常因為駕駛視線死角問題，無法發現小狗、小貓在車底的狀況，甚至是年幼的小朋友在車子周圍，所以當車子啟動後，有時會壓死小動物或撞到小朋友。這項專題可以完全克服此問題，透過小型引擎組裝模型車，再利用體溫感測器的裝置，能有效感測到車子底盤及車子下方死角處任何有溫度的物體，再透過螢幕顯示讓駕駛者知悉，順利解決視線死角的問題。此專題設計能廣泛運用在任何車輛上，並且大幅度降低意外的發生機率，造福更多的人群。

「唯有精進的技術與專業證照可以提升職位與薪水。」高英工商校長陳德松表示，學校非常重視教師的創意教學工作，希望能有效培養學生們創新思考的能力，並且每年引進最高端的設備輔助教學工作，鼓勵學生多參與校外競賽，期待培養更多優秀的學子在專業上勇於蛻變與創新，能在各項競賽中表現優異。

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