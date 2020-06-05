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影／「我們只是想來台學習」陸生籲政府提供返台時程

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

境外生返台遙遙無期，陸生受衝擊人數最多。境外生權益小組今天下午到教育部遞交陳情書，教育部表示已提出完整的境外生返台規畫，行政院將擇日召開跨部協調會議，教育部將依照跨部會協調會議討論後辦理。一群陸生在「陸生返台推動組」臉書粉絲專頁表示，盼政府思考防疫能量，也建議以東亞具體疫情來規畫各國境外生返台事宜。

陸生返台推動組表示，盼政府能思考兩個問題，第一是如果境外畢業生今年6月底開始入境，現有的校內和校外防疫量能夠不夠？第二是全球整體疫情趨緩，是不是陸港澳畢業生回台的必要條件？是否可以根據東亞具體疫情狀況來應對陸港澳畢業生入台事宜？

境外生權益小組今天也在陳情現場轉達一名陸生的心聲，該名陸生說，他1月26日被告知不能來台，遲緩到現在。每次看消息都滿懷希望，等來的卻是一次又一次失望。這幾個月他透過遠距學習，沒有師生互動，就是冷冷的螢幕，還不時卡住。他一天比一天鬱悶，一直想著什麼時候可以回去。

陸生指出，近日聽到行政院在討論，且台灣疫情趨緩，他想著應該快要可以回去了，結果聽到行政院4日宣布的消息，又被消滅。他曾聽聞行政院是因政治考量才不開放，他都不相信，他認為這是政府為國民考慮，也會一直這樣相信下去。

這名陸生說，他們只是學生，沒有參加任何政治團體，只是想來台灣學習與生活。台灣政府只要有一個時間安排，他們都會很開心，至少心裡有數。

教育部主任秘書朱楠賢今天接受陳情信，他表示，教育部已向行政院跨部會協調會議提出具體完整規畫，以備在國際疫情和緩，可適度開放邊境管制時，能迅速分批啟動境外生返台居家檢疫流程，安全有序讓境外生返校復學。

至於為何遲無期程，朱楠賢說，行政院會議初步討論，目前國際疫情仍需嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，目前維持現狀，暫未開放境外生返台。後續將根據國際疫情狀況及檢疫能量，隨時檢討開放時機。行政院會擇日再召開跨部協調會議，教育部將依照跨部會協調會議討論後辦理。

陸生 行政院 疫情

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