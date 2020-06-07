實驗教育無縫接軌升學路 中信、蓋亞、無界塾結盟 舉辦實驗教育分享會

跳脫現有教育體制，為孩子設計專屬學習方式，實驗教育成為家長新選擇！根據教育部統計，實驗學校五年內成長近10倍，學生數更增加2.3倍達1.8萬人，越來越多家長重視孩子的自我發展，希望透過實驗教育幫助孩子發揮專長、展現天賦。1-12年級學生畢業可以直升國內外知名大學，無縫接軌的升學路，在少子化趨勢下，客製化的實驗教育逆勢成長。

中信國際實驗教育機構課程採全英語授課，重視音樂與運動素養，落實一學生一課表，輔導學生畢業進入國內外知名大學。 圖／中信金融管理學院 提供

為讓更多孩子了解實驗教育並找到學習熱忱，國內三家頂尖實驗教育機構--臺南市中信國際實驗教育機構（CTBC International Academy，簡稱CIA)、新北市蓋亞國際實驗教育機構(Gaia International Academy，簡稱GIA) 與台北市無界塾實驗教育機構(BTS)，共組「中信蓋亞無界塾實驗教育聯盟」，透過師資交流、資源共享、共同辦理營隊活動，增加學生互動交流拓展視野，讓教育充滿更多可能性！CIA執行長鄭欽哲表示「我們鼓勵孩子做自己，擁有獨一無二的學習歷程！」6月14日將辦理首場實驗教育分享會，邀請The Liberal Arts Institute (LAI)一同參與，CIA執行長鄭欽哲、GIA執行長陳盈如、BTS創辦人葉丙成、LAI執行長Claudia Lu接力暢談實驗教育的發展與未來。

「中信蓋亞無界塾實驗教育聯盟」涵蓋1到12年級的實驗教育，彼此各有所長，以CIA來說，占地26公頃，廣闊美式校園擁有五洞高爾夫球場，提供完善的大學中學銜接資源平台，讓學生適性地學習、探索與創造。課程採全英語教學，學生以大學規格選修課程，落實一學生一課表。CIA也重視音樂與運動素養，與中信金融管理學院共享ICRT英語及國際資源，輔導學生畢業後進入國內外知名大學。

GIA招收1-9年級學生，以「潛能開發，英語奠基，常規生根」為主軸，專注全美語教學，每生配置專屬顧問，透過定期親師讀書會與導讀討論，讓孩子在1到9年級間循序完成一系列經典書籍閱讀，深耕語言基礎，打造接軌國際的學習道路；無界塾則招收5-12年級學生，致力於啟發潛能，創造一個以孩子為中心的學習環境、實現以能力為本的差異化教學，希望以八年的時間協助孩子發掘興趣、建立自信、形塑價值，找到並實現人生目標；至於The Liberal Arts Institute (LAI)則提供北美人文學風環境，每年舉辦春天的歐洲歷史文化之旅及二月北美頂尖私校一個月的交換學生課程，給予孩子拓展視野及實踐平日所學的機會。

四大實驗教育機構攜手舉辦實驗教育成果分享會，6月14 日下午一點三十分於台北神旺大飯店宴會廳舉辦，歡迎對實驗教育有興趣報名的家長與學生至 https://forms.gle/cQof65YqWiZ8p9VN 填寫表單報名參加。

1090604_實驗教育聯合DM。 圖／中信金融管理學院 提供