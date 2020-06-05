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罹腦癌開顱2次 偏鄉石光國中劉厚理會考5A4+好成績

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
劉厚理秉持著「共好」的精神，將自己純手工全科筆記免費提供給同學。圖／新竹縣政府提供
劉厚理秉持著「共好」的精神，將自己純手工全科筆記免費提供給同學。圖／新竹縣政府提供

109年國中教育會考成績今天公布，新竹縣考生共有5600人，滿級分5A10+作文6級分有9人，5A10+ 62人，5A成績以上的學生人數有684人。其中，就讀偏鄉學校石光國中的劉厚理，考取5A4+的好成績，雖動過2次開顱手術，但仍勤奮學習，不補習、僅靠過學校提供的雲端題庫自修苦讀，在會考獲得優異成績。

縣府教育處表示，總體而言，竹縣學力今年持續向上提升，5A人數較去年進步的學校有自強國中、忠孝國中、成功國中、新湖國中、北埔國中、竹北國中、石光國中、鳳岡國中、湖口高中、竹東國中、中正國中等校；成功國中5A10+作文6級分有4人、仁愛國中有2人。

特別的是，考取5A4+好成績的劉厚理，小學四年級時，因長期嘔吐、頭痛轉診大醫院後，被診斷出罹患腦癌，情況危急動了兩次開顱手術，他強忍身體疼痛努力學習，不補習，僅透過學校提供的雲端題庫自修苦讀，並常與老師、同學討論，在會考中脫穎而出，獲得優異成績。

除了專心於自己的課業外，劉厚理也積極參與學校活動，且秉持著「共好」的精神，將自己純手工全科筆記免費提供給同學，裡頭詳細整理各科重點並用條列式列出，還有自製表格，並用各色螢光筆畫出重點，更不遺餘力的解決同學的課業問題，是一個品學兼優的學習典範。

教育處也提醒，免試入學志願選填系統於6月17日下午5點起至6月23日中午12點止開放，個人序位查詢時間為6月17日中午起至6月23日中午12點止。為提升志願選填服務品質，將於6月15日起至6月23日止，每日9點至下午4點，在教育處提供縣內學子及家長免試入學志願選填電話諮詢服務，諮詢電話為03-5518101轉2820，請國三學子及家長多加利用。

就讀偏鄉學校石光國中的劉厚理同學，這次考取5A4+的好成績。圖／新竹縣政府提供
就讀偏鄉學校石光國中的劉厚理同學，這次考取5A4+的好成績。圖／新竹縣政府提供

國中教育會考 補習 手術

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