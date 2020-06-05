罹腦癌開顱2次 偏鄉石光國中劉厚理會考5A4+好成績

109年國中教育會考成績今天公布，新竹縣考生共有5600人，滿級分5A10+作文6級分有9人，5A10+ 62人，5A成績以上的學生人數有684人。其中，就讀偏鄉學校石光國中的劉厚理，考取5A4+的好成績，雖動過2次開顱手術，但仍勤奮學習，不補習、僅靠過學校提供的雲端題庫自修苦讀，在會考獲得優異成績。

縣府教育處表示，總體而言，竹縣學力今年持續向上提升，5A人數較去年進步的學校有自強國中、忠孝國中、成功國中、新湖國中、北埔國中、竹北國中、石光國中、鳳岡國中、湖口高中、竹東國中、中正國中等校；成功國中5A10+作文6級分有4人、仁愛國中有2人。

特別的是，考取5A4+好成績的劉厚理，小學四年級時，因長期嘔吐、頭痛轉診大醫院後，被診斷出罹患腦癌，情況危急動了兩次開顱手術，他強忍身體疼痛努力學習，不補習，僅透過學校提供的雲端題庫自修苦讀，並常與老師、同學討論，在會考中脫穎而出，獲得優異成績。

除了專心於自己的課業外，劉厚理也積極參與學校活動，且秉持著「共好」的精神，將自己純手工全科筆記免費提供給同學，裡頭詳細整理各科重點並用條列式列出，還有自製表格，並用各色螢光筆畫出重點，更不遺餘力的解決同學的課業問題，是一個品學兼優的學習典範。