雲林這所成績列管的國中減C成功 體育班生爆出5A黑馬
雲林縣偏遠的褒忠國中因學生外流嚴重，會考成績總是掉車尾，去年英文、數學、自然3科考C級的學生數超過50%，被教育部列管。校長陳昭龍帶領師生從心改造，強化教學，短短一年「除C」成功，全校成績達標。體育班轉學生陳胤元考前交出手機，全力衝刺更拿下5A好成績。
陳昭龍表示，偏鄉學生外流嚴重，可說是辦學弱勢，但他認為突破環境須從心改造做起，所以積極開辦參訪，先後到清華、嘉大、彰師大及虎科等大學，讓孩子走進大學實驗室，拓展學習視野，也為未來出路與職涯預作準備。他並祭出獎學金，只要進步就有獎，借以激勵士氣。
專長數學的陳昭龍也走進教室教書或對孩子個別指導，讓原本全校40多名畢業生成績一片黑的慘景，兩、三年來逐漸好轉，但到去年仍有3科C級列管。
陳昭龍說，C級分的學生數若超過50%就被教育部列為待加強的學校，今年全校考出好成績，不但「甩C」成功，數學更從去年60.78%降至40%，降幅最大，其中陳胤元更考出5A佳績，此外張嘉谷、陳俊安、張紫宜、顏睿毅、李岱唯也都拿下A級成績。
陳胤元今天遞給老師一張字條。他說，自己原是別校體育班學生，謮了一年發現不合適才轉回家鄉就讀；因成績一直不好，原只想把國中混完就好，沒想到老師比學生還認真，假日都到校陪讀，校長也帶他們去大學上課。他被老師的衝勁感動，於是在考前80天，主動交出手機全力衝刺，沒想到能考5A還有兩科A+，這比打贏球還令人興奮，他感謝老師並會持續戰力往前衝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言