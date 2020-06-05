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雲林這所成績列管的國中減C成功 體育班生爆出5A黑馬

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
褒忠國中今年會考減C成功，成績亮眼，陳胤元（中）考前80天受老師感召，主動交出手機，考出5A佳績，成為褒忠鄉第一匹狀元黑馬。記者蔡維斌／攝影
褒忠國中今年會考減C成功，成績亮眼，陳胤元（中）考前80天受老師感召，主動交出手機，考出5A佳績，成為褒忠鄉第一匹狀元黑馬。記者蔡維斌／攝影

雲林縣偏遠的褒忠國中因學生外流嚴重，會考成績總是掉車尾，去年英文、數學、自然3科考C級的學生數超過50%，被教育部列管。校長陳昭龍帶領師生從心改造，強化教學，短短一年「除C」成功，全校成績達標。體育班轉學生陳胤元考前交出手機，全力衝刺更拿下5A好成績。

陳昭龍表示，偏鄉學生外流嚴重，可說是辦學弱勢，但他認為突破環境須從心改造做起，所以積極開辦參訪，先後到清華、嘉大、彰師大及虎科等大學，讓孩子走進大學實驗室，拓展學習視野，也為未來出路與職涯預作準備。他並祭出獎學金，只要進步就有獎，借以激勵士氣。

專長數學的陳昭龍也走進教室教書或對孩子個別指導，讓原本全校40多名畢業生成績一片黑的慘景，兩、三年來逐漸好轉，但到去年仍有3科C級列管。

陳昭龍說，C級分的學生數若超過50%就被教育部列為待加強的學校，今年全校考出好成績，不但「甩C」成功，數學更從去年60.78%降至40%，降幅最大，其中陳胤元更考出5A佳績，此外張嘉谷、陳俊安、張紫宜、顏睿毅、李岱唯也都拿下A級成績。

陳胤元今天遞給老師一張字條。他說，自己原是別校體育班學生，謮了一年發現不合適才轉回家鄉就讀；因成績一直不好，原只想把國中混完就好，沒想到老師比學生還認真，假日都到校陪讀，校長也帶他們去大學上課。他被老師的衝勁感動，於是在考前80天，主動交出手機全力衝刺，沒想到能考5A還有兩科A+，這比打贏球還令人興奮，他感謝老師並會持續戰力往前衝。

褒忠國中今年會考成績亮眼，解除C級超標列管之名，減C成功，此外陳胤元（中）更考出5A佳績，成為褒忠鄉第一匹狀元黑馬。記者蔡維斌／攝影
褒忠國中今年會考成績亮眼，解除C級超標列管之名，減C成功，此外陳胤元（中）更考出5A佳績，成為褒忠鄉第一匹狀元黑馬。記者蔡維斌／攝影
陳胤元接到5A成績單，寫了一張字條遞給老師，感謝老師扭轉他的人生價值。記者蔡維斌／攝影
陳胤元接到5A成績單，寫了一張字條遞給老師，感謝老師扭轉他的人生價值。記者蔡維斌／攝影
褒忠國中今年會考成績亮眼，解除C級超標列管之名，減C成功，多位學生更考出A級佳績，讓全校成績由黑轉紅，令人刮目相看。記者蔡維斌／攝影
褒忠國中今年會考成績亮眼，解除C級超標列管之名，減C成功，多位學生更考出A級佳績，讓全校成績由黑轉紅，令人刮目相看。記者蔡維斌／攝影

教育部 體育 職涯

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