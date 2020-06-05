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萬人報名的教師資格考明登場 要戴口罩應試

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試因應新冠肺炎疫情，考生要全程戴口罩應試。本報資料照片
高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試因應新冠肺炎疫情，考生要全程戴口罩應試。本報資料照片

1萬人報考的高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試明天登場，教育部提醒，今年因應新冠肺炎疫情，考生要配合防疫量體溫，並全程戴口罩應試。除特殊試場應考人可有一人陪考，其餘禁止陪考。防疫措施多，請考生提前20分鐘到場，避免延誤入場時間。 最近天氣較不穩定，建議離島考生提早來台，避免因天候因素延誤考試。

教育部表示，今年教檢共1萬425名報考人完成報名程序，考試分別在台北、台中、高雄及花蓮四考區同時進行。台北考區有4360考生名是最多，其次為台中考區2929名、高雄考區2589名，花蓮考區547名。

教育部表示，教檢為期一天，考生要依規定帶准考證、身分證明文件及藍、黑色墨水的筆或黑色軟芯2B鉛筆及橡皮擦等考試文具用品應考。歷年應考人常見考試違規情形，以考試時手機鈴響（含鬧鐘）、配帶穿戴式電子裝置為大宗，請考生留意。

教育部表示，教檢准考證今年5月26日上午10時起開放考生自行上報名網站列印。如考試當日准考證毀損或遺失，考生仍可自行上考試網站列印，或攜帶本人身分證明文件到各考區試務中心辦理補發，考試結束後不再受理補發。

教育部 身分證 新冠肺炎

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