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世界環境日 教部編教材介紹聯合國永續發展目標

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部編撰「永續發展目標教育手冊」，讓教職員生更了解聯合國的17項永續發展目標（SDGs）。本報資料照片
教育部編撰「永續發展目標教育手冊」，讓教職員生更了解聯合國的17項永續發展目標（SDGs）。本報資料照片

今天是聯合國訂定的世界環境日，也是教育部推動環境教育30周年。教育部表示今年以「新環境教育發展」為理念，編撰了「永續發展目標教育手冊」，讓教職員生更了解聯合國的17項永續發展目標（SDGs）。

教育部為表示，我國20年前已將永續一詞帶進學校，提出永續校園計畫，近期更鼓勵學校透過校園盤查與探索，檢討改善學校軟硬體環境與課程設計，讓學校反思永續發展教育的意涵（SDGs For School）。教育部結合108課綱將推動聯合國SDGs列為年度工作重點，也出版「永續發展目標教育手冊」，回應到課程發展與設計，讓學生了解國際永續發展脈絡，從中發展能應變未來世代各項課題的素養及技能。

教育部長潘文忠今天在個人臉書粉絲專頁上表示，世界環境日也是「人類的節日」，108課綱將環境、 海洋、能源列入19項重點議題，也推動向山、向海致敬的課程與戶外教育。在校園裡，結合學校空地、綠能產業，設置太陽能光電球場讓校園自發綠電。　

潘文忠說，他在宜蘭壯圍長大，小時候走出家門就是稻田、溪流與遠方的山景，大自然的聲音、氣味都再熟悉不過。來到台北念書後，知道許多都市長大的孩子，對於這片美麗的土地，可能沒有那麼熟悉。盼透過教育，陪伴孩子更親近我們生活的土地與環境，進而了解、關注、行動，讓環境永續能在校園與教育中體現。

教育部 108課綱 聯合國

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