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復旦國中會考表現亮眼　306名學生5A、44人滿級分

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市平鎮區復旦高中國中部今年國中會考表現亮麗，全校逾五成的學生有306人成績達5A標準，達5A++滿級分更有44人。圖／復旦高中提供
桃園市平鎮區復旦高中國中部今年國中會考表現亮麗，全校逾五成的學生有306人成績達5A標準，達5A++滿級分更有44人。圖／復旦高中提供

109年國中會考放榜，桃園市平鎮區復旦高中國中部表現亮麗，全校逾五成的學生共有306人成績達5A標準，達5A++滿級分更有44人，除了各科皆有四分之三的學生獲得精熟標記A級，英文科逾九成、數學科逾八成五的學生達精熟，國、英、社皆逾兩百人達最高標記A++。

復旦高中表示，會考5A的學生中，達第一志願5A6+標準者有218人，人數為全桃園第一！其中含5A++滿級分118人及400名達4A1B以上的學生六成皆直升高中部，再加上桃連區聯合免試分發的學生，預估109年高一入學新生8成為會考4A1B以上程度入學。

首三屆國中會考畢業的學生，復旦高三應屆考取台大與醫學系的人數居全國前20名，為桃園地區數一數二；以第一志願標準直升的學生，更高達六成考取台清交政及醫科，四成錄取台大與醫學系，比率高於桃園第一志願高中一倍。

12年國教教育部希望能打破高中明星學校的迷思，就讀社區學校一樣有特色，一樣會有優異的大學升學表現，故採用學生在校表現及較模糊的會考成績作為免試分發標準，使得傳統的明星高中無法以精準的學科表現錄取學生。

復旦高中也指出，該校除了有卓越的大學升學表現，加上桃園市12年國教近乎以全面免學費的方式，每年補助就讀私立高中四萬七千元以上，該校九成高中學生皆可獲得補助。

近年學生素質也大幅提升，尤其近兩年高一學生有兩百人達會考5A標準入學，免試分發錄取標準更高達2A3B，為全桃園公私立高中前五志願，故在班級編配上除了數理及語文班編為六班與兩班，另外四班學生的資質亦優於大多數公私立高中的菁英班、資優班。

桃園市平鎮區復旦高中國中部今年國中會考表現亮麗，全校逾五成的學生有306人成績達5A標準，達5A++滿級分更有44人。圖／復旦高中提供
桃園市平鎮區復旦高中國中部今年國中會考表現亮麗，全校逾五成的學生有306人成績達5A標準，達5A++滿級分更有44人。圖／復旦高中提供

會考 台大 滿級分

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