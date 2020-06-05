國中會考首度取消英聽 拿C人數創7年新低

國中會考今天開放查詢成績，教育部國教署今舉行記者會說明今年計分結果，今年英文科不考英聽，該科拿A的人數占比較去年攀升近三個百分點、拿C的人數占比下降近近三個百分點，幅度都居五科之冠；拿C人數創七年新低。自然科則相反，和去年相比，拿C比率增加最多、拿A比率減少最多。

整體成績分布上，主辦會考的台師大心測中心表示，1萬7418人拿5A，占比8.46％較去年略升；1萬2267人拿5C，占比5.96％較去年略降。

今年國中會考因應新冠肺炎防疫，試場兼開冷氣與門窗，為避免聲響干擾取消英文聽力測驗，英文閱讀測驗成績占該科100％。今年計分結果顯示，英文拿A的人數占比較去年攀升近3個百分點、拿C的人數占比下降近近3個百分點，幅度都居五科之冠。

教育部推減C計畫，英語和數學是重點科目，台師大心測中心分析2014到2020年成績，兩科達精熟（A）增加幅度都超過5％，國文科拿A的人數增加4.1％、社會3.8％、自然1.3％。

待加強（C）等級的人數分布上，英文科降幅達7％是最高，數學降幅為5.8％、社會科5.1％、國文科4.1％、自然科降幅最小僅3.3％。心測中心主任陳柏熹表示，自然科降幅最小，與自然概念較難不易懂有關。

寫作測驗以四級分人數占比最多，占六成七，不過也有2986人抱蛋。陳柏熹說，抱蛋可能與考生心態更有關，比如認為不一定要寫也有學校念，因此放棄。