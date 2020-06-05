國中會考／想上中一中、中女中 估總點數92點以上

國中教育會考成績出爐，中投區第一志願台中一中預估落點需要5A、4至5個＋，積點落點91點至92點左右；台中女中落點5A、至少4至6個＋，積點落在92點。

台中女中教務主任王裕德分析，今年國中教育會考全國考生20萬9045人，比去年少2375人、約下降1.1%，今年中投考區考生32088人，比去年少了776人，台中市考生27605人，比去年少了135人、約少了0.5％，但今年國中教育會考五科精熟人數為1萬7418人，反較去年增加352人，五科精熟人數百分比，僅自然科下降1.07％，其餘四科皆較去年增加。

台中女中今年招生人數620人，較去年減少16人，去年錄取台中女中需要5A、最低錄取積點為92點，其中92點僅33人，其餘皆94點以上，達111點有六人，110點有49人，109點有12人，100點以上共有363人。所以預估今年要挑戰台中女中，需要5A、4至6個＋，積點應會落在92點左右。

台中一中教務主任彭佳偉說，台中所屬公立學校今年招生名額，每班班級人數減一名，因此招生人數792人，較去年減少24人，預估需5A、4至5個＋，積分落點91點至92點左右。

中一中、中女中表示，中投考區免試入學志願序10個一組，前10志願都不會扣分，鼓勵有志於挑戰自己，即使積分落點在92點邊緣，也可勇於挑戰填志願。