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國中會考上午8時開放查詢成績 網址在這裡

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國中會考後續時程一覽表。製表／潘乃欣
國中會考後續時程一覽表。製表／潘乃欣

近21萬人報名的國中會考今天上午8時起開放查詢成績，查詢網址為：https://cap.rcpet.edu.tw/。基北區升學輔導專家預估，今年若要錄取建中、北一女，測驗題至少拿33.8分、作文五級分；如要上社區高中，至少拿15分。

升學輔導專家、康橋國際學校課程總監卓意翔說，從學生模擬考狀況推估，今年若要上北市前四志願，落點和去年持平，測驗題至少30分以上，建中、北一女至少要33.8分、作文五級分，師大附中落點32.8分。前三志願外學校，作文非落點關鍵，估中山女中、成功高中測驗題31分，松山高中30分；公立社區高中至少15分以上。

國中會考成績分A、B、C三等級，加上至多兩個「＋」號的標示。全國試務會2日公告今年會考各科等級加標示與答對題數對照表，各科如要拿A++，國文至多錯四題，比去年多一題；社會至多錯三題，比去年多一題；自然至多錯兩題，和去年一樣。數學若非選題全對，至多錯兩題。英文科今年因試場開門窗防疫，為避免聲響干擾取消聽力測驗，閱讀部分至多錯一題可拿A++。

會考5月30、31日舉辦補考，安排受新冠肺炎疫情影響的264人參加。試務單位今天同步公告補考各科錯幾題能拿A++，與5月16、17兩日的正式考試一樣。

全國試務會今也將寄發成績單，如成績有疑義，申請複查和通知結果日期為6月7至8日。各就學區17至24日公告招生名額並開放填志願，7月8日放榜。

近21萬人報名的國中會考今天上午8時起開放查詢成績，查詢網址為：https://cap.rcpet.edu.tw/。本報資料照片
近21萬人報名的國中會考今天上午8時起開放查詢成績，查詢網址為：https://cap.rcpet.edu.tw/。本報資料照片

會考 升學 建中

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