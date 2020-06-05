會考填志願／前段學生釐清志向選高職 發展更亮眼

國中會考今天寄發成績單，該選高中或高職、公校或私校是下一道關卡。專家分析，分數中前段學生若認定自己適合往高職發展，往後的升學、就業成就，有機會比讀高中來得亮眼。私立高中宣傳明確的辦學目標吸引家長，但選讀時仍要考量家庭經濟和孩子的個性。

我國高等教育普及化，教育部統計，107學年高中普通科畢業生占四成三，創五年新高。不過專家分析高中、高職各有特色，士林高商校長曾騰瀧表示，普通高中以學術科目為主軸，高職強調動手做，適合不同學生。

到底該選高中或高職，以基北區為例，曾騰瀧指出，考生落點若在20到30分間，可選社區高中或前段高職。他們了解自己性向後選讀高職，往後更有機會升上知名國立科技大學，進修和發展的方向都更好。落點在10到20分間，可選後段高中或高職，曾騰瀧建議這一分數區間的考生多認識高職類科，評估自己適不適合往技職體系發展。

至於30到36分的高分群，曾騰瀧表示適合往高中發展。不過因應108課綱，各高中都有三到四成的校訂課程；隨新課綱上路的「高中學習歷程檔案」要學生紀錄修課成果，將影響往後升大學成績。

在此背景下，曾騰瀧說，選校除考量升學排名，建議考生多上各高中官方網站，了解目標學校的特色課程是否與自身性向相符。同樣以基北區為例，近來不少新北市高中錄取分數上升，就與走出自我特色、鄰近考生居住地等優勢有關。

甫上路的新課綱不確定性高，私立高中積極宣傳辦學目標，吸引家長報名，近年基北區主打升學的私校分數提升。但私校不一定適合每個學生，親子教養專家彭菊仙指出，私校管理較嚴、逼得較緊，這樣的學制適合順從性和抗壓性高的學生。若是有想法的學生，常會感到壓迫。

彭菊仙說，選私校也要考量家庭開銷，公校雖然便宜、課程多元，但不適任老師較多。私校學費高，而且學生競爭激烈，放學後照樣補習，甚至請家教，選讀時需考量家庭經濟狀況。

有學生就讀私校後面臨升學壓力，彭菊仙建議家長要多觀察孩子，如果孩子經常情緒不穩、不想上學、多次課業做不完或睡不好，甚至有憂鬱傾向，就可能是適應不良。這時候不要一味鼓勵小孩「撐過就好」，也要適度考量其他就學選項。

部分私校的一大特色是安排住校。彭菊仙說，有些家長基於和小孩關係不穩定，以為分隔兩地會比較好轉，或是雙薪家庭沒空管教而送私校，都易發現孩子周末回家後，反而和家長更沒話說。如果既有的親子關係基礎不穩健，將孩子送往住宿學校，不一定是最好的選擇。