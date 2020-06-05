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前中油董座接手崑山中學 教團籲先解決教師欠薪問題

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
前中油董事長戴謙接任崑山中學榮譽董事長兼代理校長。本報資料照片
前中油董事長戴謙接任崑山中學榮譽董事長兼代理校長。本報資料照片

前南台科技大學校長、前中油董事長戴謙今天接任崑山中學榮譽董事長兼代理校長，全國私校工會表示樂見其成，呼籲先解決教師欠薪問題。該會表示，2013年崑山中學爆發減薪風波，如今學生只剩約300人，戴謙將憑自身經驗、能力和政經資源，讓危機成轉機，替崑中開創新局。

2013年崑山中學爆發減薪風波，2015年董事長吳柏喬涉淘空校產被判刑，之後崑中招生每況愈下，財務越來越困難，到今年3月連一個月13萬元的教職員退撫金都繳不出來，學生約只剩300多人。

全國私校工會理事長尤榮輝說，新官上任三把火，戴謙的當務之急是先面對歷史沉痾，設法解決教職員欠薪問題。崑中教師日前向私校工會投訴，學校沒有和教師達成協議，逕自104 學年度停發教師學術研究費，至今積欠每位教師約25萬至30萬元薪資。學校負擔的公保也未能正常撥繳，影響教職員退休權益。

尤榮輝表示，私校工會肯定崑中近年面臨困境，仍不放棄經營並積極規畫轉型為幼兒園、雙語國小部，呼籲戴校長「登頂」前應先處理好多年勞資爭議，甩掉舊包袱後才能讓崑中脫胎換骨。

幼兒園 中油 薪資

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