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境外生7月解禁喊卡 大學跳腳

聯合報 / 記者章凱閎賴于榛陳婕翎邱宜君／台北報導
行政院前天跨部會會議決議境外生暫不解禁，大學憂心若錯過招生關鍵期，境外生恐放棄來台。記者胡經周／攝影
行政院前天跨部會會議決議境外生暫不解禁，大學憂心若錯過招生關鍵期，境外生恐放棄來台。記者胡經周／攝影

二萬六千多名境外學位生來台路迢迢。行政院前天召開跨部會會議，討論是否開放境外生來台，但教育部昨天說，初步結論考量國際普遍尚未解除邊境管制，要等到全球疫情「更趨緩後」，再檢討開放時機，意即境外生仍持續暫緩來台。大學急跳腳，指若錯過六月境外生招生關鍵期，握有各國大學入場券的優秀境外生恐放棄來台。

境外生來台爭議延燒多時，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前說，時程規畫由教育部決定。外傳教育部已研擬最快七月解禁，並以「分批、疫情輕微國家、學位生」為優先對象，但行政院周三由祕書長李孟諺召開跨部會議，初步結論境外生暫不解禁。

涉政治國安 跨部會議沒結論

行政院發言人丁怡銘說，該會議未做成結論，但請各部會盤整資訊後，擇期再開會。

據了解，會議確實一度討論學位生、非學位生是否分流、分批入境，但因疫情考量，加上境外生議題牽涉中港澳政治甚至國安考量，會議因而沒結論。

陳時中說，指揮中心考量六月七日國內防疫措施將鬆綁，憂境外同步解封恐打亂腳步，才希望在境內鬆綁一段時間後再觀察；執行順利再看境外該怎麼做，「很難定下時程」。

政大：台灣將成全球最晚解封

政大校長郭明政說，如果台灣持續追求「零」確診，恐會是全球最後一個解封境外生的國家，中央應思考，針對疫情已趨緩的國家及地區進行初步解封，漸進開放境外生來台，且呼籲二周內要有明確決策。

台科大：優秀生恐選他國學校

台科大校長廖慶榮說，六月是各大學境外招生的關鍵期，若政府遲未決策，握有各國大學入場券的優秀境外生恐放棄來台，改選擇他國學校。他也說，境外生若一整年都無法回台，恐也影響學弟妹來台意願，「斷這一年，之後會斷三年」，高教多年累積的國際化成果恐毀於一旦。

暨大：時間點最遲八月十五日

暨南國際大學校長蘇玉龍估算，台灣最遲須在八月十五日前要開放境外生來台，否則暑假宿舍空窗期一過，境外生檢疫將影響到下一學年開學程序。

日前，才有近八百名陸生連署寫信給教育部，指正面臨入台證到期、在台租屋到期，甚至無法論文口試、暑修如期畢業等，盼我政府盡快安排他們分批返台就學。

由港生組成的境外生權益小組，除日前陳情指願配合台灣政府一切防疫措施，今天也將再赴教育部遞交陳情書，呼籲教育部開放境外生七月起分批來台。

新冠肺炎 COVID-19

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