「冷氣給學生用」偏鄉校長感動網友 3天募滿所需資源

導演錢人豪日前在臉書分享屏東縣武潭國小校長潘正憲為偏鄉教育努力的感人故事，呼籲朋友們可以整理用不到國小適合的兒童書籍，電腦設備，功能正常冷氣與完善的運動器材捐給學校。消息一出後，這幾天潘的電話接不停，潘正憲今說，謝謝社會大眾愛心，「我們需要的物資，圖書、文具與體育用品都足夠了」，他也將此次經驗轉化為教材，傳達學生們「感恩、惜福與分享」觀念。

潘正憲今天到縣府開會，他說，他與導演錢人豪認識10年，日前他看到錢導的臉書PO文說餐廳的物品要拍賣，其中一張照片是立體書，很漂亮的歐洲立體書，他在底下留言「下手太慢，我應該早點下手，買回來讓小朋友看看立體書」，小朋友比較少看到那麼精緻立體書。

後來錢導主動LINE他「你們有缺書嗎？」他回，對孩子的教育來說，書永遠不嫌多。錢導就回「好，我來想辦法幫你」當時將相關訊息告知錢導後，後來看到媒體報導，嚇了一跳。

潘正憲低調說，他不喜歡上版面，「這都是我們該做的事，不足掛齒」，學校的夥伴都很努力付出，校長來來去去，4年、8年就離開，學校有待10幾年、20幾年的老師們，他們都在原住民學校服務犧牲奉獻。

潘正憲從民國80年擔任教職，他說，第一任校長是在楓林國小，當時因為校長室在2樓，有冷氣，讓學童使用，他就搬到1樓的校車車庫，剛好校車使用年限過了校車報廢，將校車車庫空間用來當校長室，當時錢導到學校拜訪，他跟錢導演開玩笑，「門口進來第一間所以叫警衛室」。

武潭國小共有3個校區，校本部、佳平校區、平和校區，每個校區都有6個班，共有18班，全部學童151人。

潘正憲說，感謝錢導熱心幫忙，消息曝光後，這幾天幾乎一直在接電話「很感動社會上愛心的人們」，也想將這件事情變成教材，告訴孩子們「感恩、惜福與分享」。

潘正憲說，接受人家東西要感恩，第二個要惜福，要好好使用，學會分享，讓比我們更有需要的人使用。他也告訴孩子們，以後長大，有能力可以跟他們一樣，回饋社會，回饋需要幫助的人，「原住民不代表是弱勢，但是原住民孩子要的是支持」。

錢人豪日前在臉書上貼文，希望他的朋友能花點時間看完，文裡提到他和朋友十年前到鄉下拜訪潘正憲，到了潘正憲任職的國小，發現校長竟在警衛室辦公，潘正憲當時靦腆的說，校長室才有冷氣，於是挪出來給小學生當圖書室，有電扇就可以，兼作守衛還可以省下點經費添購圖書設備。

錢人豪說，他斷續續的透過臉書跟校長保持聯繫，發現潘正憲又調往另一個小學任教，還繼續為了能讓學生出國比賽在募資，他問校長怎麼越做越辛苦，越做經費越少，校長回說，就是因為這些學校缺乏資源才選擇來，做教育不是為了錢，也不是為了名氣，就是其他人比較不會選擇的偏遠鄉下才來，既然選擇了要做教育就不會去抱怨。