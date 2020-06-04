重現貝多芬精神 北市交携手曾宇謙重返國家音樂廳

隨著疫情逐漸回溫，藝文活動也復甦中，台北市立交響樂團明晚以《樂聖風情日》作為重返音樂廳的首場音樂會，邀請指揮廖國敏、小提琴家曾宇謙同台，票券於啟售當日旋即售罄，隔日再加開售票，亦在數小時內銷售一空。

《樂聖風情日》邀請現居台灣的澳門葡萄牙裔指揮、台灣女婿廖國敏，以及柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎曾宇謙共同演出貝多芬作品。

今年適逢貝多芬250周年誕辰，這場音樂會在疫情逐漸解封之際推出，更能與貝多芬向命運搏擊奮鬥的精神相呼應。

甫完成替代役服役的小提琴家曾宇謙表示，因當兵加上疫情關係，距離上次與樂迷見面已有好長一段時間，這次與多年好友指揮家廖國敏及北市交同台，在這特別的時期，對於再次回到國家音樂廳舞台深感期待。

台北市立交響樂團團長何康國團長說，北市交在疫情期間持續自我精進，不但錄影音製作國人作品專輯，也舉辦多場戶外演出，在疫情期間仍持續以音樂撫慰人心。

音樂會入場將依照中央疫情指揮中心的規範：量體溫、戴口罩、實聯制，並且採取間隔座位，也特別規劃了親友同行的兩人座，希望愛樂者重返音樂廳，再次感受精緻古典音樂的臨場體驗。