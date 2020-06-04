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國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
補教業者認為今年免試入學桃園區升高中因為名額減少，志願選填要更謹慎，圖為5月中旬國中會考畫面。圖／桃園是政府教育局提供
補教業者認為今年免試入學桃園區升高中因為名額減少，志願選填要更謹慎，圖為5月中旬國中會考畫面。圖／桃園是政府教育局提供

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近1000人，但對於學習表現在前段級分的考生，今年優勢不會比較多，主因在於公立高中前三志願學校（按過去選填志願序區分）錄取名額少了56人，儘管有些成績頂尖學生會選擇私立高中、就進入學，但是虹吸力道不足，因此評估桃園區公立高中前三志願的分數不會有降低。

朝陽富元總班副主任李啟黌表示，比較去年、今年會考題目難易度預估學校落點，在適性輔導、多元學習領域都滿分，且不因志願選填扣分的前提下，公立高中第一志願要5A6+、作文4級分有高機率可上（後面說明皆以此為標準，不另行說明）；2、3志願建議至少4A1B，如果用3A2B選填傳統前3志願，很有可能會因為積點不足而落榜。

李啟黌強調，考生如果沒有8、9成以上的把握，可以等17日個人區排序後公布後再進一步評估。

至於第3志願以後的學校志願選填，李啟黌分析3A至1A的變動幅度向來不大，今年也是如此，依照去年的落點，應可順利上榜。

朝陽富元提醒考生選填志願時，人數最多的5B區間競爭也激烈許多，如果想以南崁、壽山、平鎮等升格前的市立高中為第一志願，區排名於7500之內才比較有把握，否則建議等6月17日試務中心公布區排名（個人排序）之後，再來決定志願選填順序。

李啟黌表示，考生如果有選填志願上的疑問，除了跟學校老師、輔導室討論，屆時教育局也會開專線由專家解答。也歡迎考生帶成績單就近到朝揚補習班在桃園市的15個分部諮詢。

國中會考5日寄成績單，補教業分析志願選填時，建議想填理想學校又不容易做決定的考生，等17日個人區排序公布後再評估。記者／鄭國樑攝影
國中會考5日寄成績單，補教業分析志願選填時，建議想填理想學校又不容易做決定的考生，等17日個人區排序公布後再評估。記者／鄭國樑攝影

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